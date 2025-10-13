На Украине резко подорожали пауэрбанки
На Украине резко подорожали пауэрбанки из-за перебоев с электроснабжением
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Цена на пауэрбанки и зарядные станции стремительно выросли на Украине на фоне участившихся перебоев с электроснабжением, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
На Украине в последнее время все чаще наблюдаются перебои с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света, в некоторых применяются графики подачи электричества. Так, в понедельник аварийные отключения света были введены в Сумской и Кировоградской областях.
"Получаю обращение относительно стремительного роста цен на пауэрбанки, зарядные станции EcoFlow и другое оборудование… Цены на них подскочили на сотни процентов… Есть базовые основы, на которых строится рынок. Есть спрос, есть предложение, и изменение корреляции между ними действительно может влиять на цену. В таком случае вмешательство государства будет нарушать работу рынка. Но в этой конкретной ситуации речь идет прежде всего о вопросе моральных качеств... Спекулировать на товарах первой необходимости, пытаться "нагреть" людей вместо сохранения на рыночных условиях доступности источников света и тепла… просто аморально", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.