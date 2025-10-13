https://1prime.ru/20251013/pitanie-863455398.html

Питание в саратовских сельских школах станет бесплатным

2025-10-13T11:17+0300

2025-10-13T11:17+0300

2025-10-13T11:17+0300

вячеслав володин

госдума

САРАТОВ, 13 окт - ПРАЙМ. Питание для учащихся сельских школ Саратовской области станет бесплатным с 1 января 2026 года, а родителей дошкольников освободят от платы за посещение детских садов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Во всех сельских поселениях, во всех поселках, таких, как Сенной, таких, как Возрождение, ввести бесплатное питание в школах до 11-го класса включительно. И бесплатно чтобы у нас дети находились в детских садиках в сельских населенных пунктах. Решение нам надо реализовать", - приводятся слова Володина в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе. Он подчеркнул, что для реализации задачи на 2026 год потребуется финансирование в размере 696 миллионов рублей. Это будет мерой материальной поддержки для жителей сел, где доходы ниже, чем в городах. Средства уже изысканы. Также Володин уточнил, что пока бесплатное питание и посещение детских садов не коснется районных центров области, которые имеют статус сел. В настоящее время в Саратовской области бесплатно питаются все ученики начальной школы. Для учащихся с 5-го по 11-й класс бесплатное питание предоставляется отдельным категориям: детям из малоимущих и многодетных семей, сиротам, инвалидам, детям участников СВО. От платы за детский сад освобождены все многодетные семьи в Саратовской области.

