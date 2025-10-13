https://1prime.ru/20251013/polsha-863466612.html

В Польше резко высказались о войне с Россией

Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич. | 13.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич."Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны (с Россией — Прим. ред.), это больше не состояние угрозы", — сказал он в интервью Financial Times.Ценцкевич утверждает, что "гибридные атаки" на страны ЕС, такие как проникновения дронов в воздушное пространство и попытки взлома систем водоснабжения и других ключевых объектов, организуются диверсионными группами.Польские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в различные инциденты с поджогами, диверсиями и шпионажем на своей территории, хотя доказательства так и не были представлены. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.

