Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше резко высказались о войне с Россией - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/polsha-863466612.html
В Польше резко высказались о войне с Россией
В Польше резко высказались о войне с Россией - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Польше резко высказались о войне с Россией
Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T17:45+0300
2025-10-13T17:45+0300
общество
мировая экономика
польша
украина
франция
радослав сикорский
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич."Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны (с Россией — Прим. ред.), это больше не состояние угрозы", — сказал он в интервью Financial Times.Ценцкевич утверждает, что "гибридные атаки" на страны ЕС, такие как проникновения дронов в воздушное пространство и попытки взлома систем водоснабжения и других ключевых объектов, организуются диверсионными группами.Польские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в различные инциденты с поджогами, диверсиями и шпионажем на своей территории, хотя доказательства так и не были представлены. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
https://1prime.ru/20251008/polsha-863300848.html
https://1prime.ru/20251012/polsha-863445538.html
польша
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, польша, украина, франция, радослав сикорский
Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Радослав Сикорский
17:45 13.10.2025
 
В Польше резко высказались о войне с Россией

Ценцкевич: Польша находится в состоянии войны с Россией

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич.
"Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны (с Россией — Прим. ред.), это больше не состояние угрозы", — сказал он в интервью Financial Times.
Ценцкевич утверждает, что "гибридные атаки" на страны ЕС, такие как проникновения дронов в воздушное пространство и попытки взлома систем водоснабжения и других ключевых объектов, организуются диверсионными группами.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
"По заветам Геринга". В СМИ высказались об истерии в Польше из-за России
8 октября, 19:33
Польские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в различные инциденты с поджогами, диверсиями и шпионажем на своей территории, хотя доказательства так и не были представлены. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Глава Бюро нацбезопасности Польши выступил против выдачи ФРГ Журавлева
Вчера, 23:47
 
ОбществоМировая экономикаПОЛЬШАУКРАИНАФРАНЦИЯРадослав Сикорский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала