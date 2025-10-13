https://1prime.ru/20251013/poshliny-863454743.html

Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины

ПЕКИН, 13 окт – ПРАЙМ. Пекин примет меры по защите своих интересов в случае введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской народной республики в сфере торговли. "Если США продолжат настаивать на своем, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь, комментируя соответствующее заявление Трампа. Дипломат отметил, что ограничения и санкции против КНР, которые США ввели в последнее время, "нанесли серьезный ущерб интересам Китая". "Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты как можно скорее исправить ошибки", - добавил Линь Цзянь Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.

