Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/poshliny-863454743.html
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины - 13.10.2025, ПРАЙМ
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины
Пекин примет меры по защите своих интересов в случае введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, заявил на брифинге в понедельник официальный... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T12:07+0300
2025-10-13T12:07+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 13 окт – ПРАЙМ. Пекин примет меры по защите своих интересов в случае введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской народной республики в сфере торговли. "Если США продолжат настаивать на своем, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь, комментируя соответствующее заявление Трампа. Дипломат отметил, что ограничения и санкции против КНР, которые США ввели в последнее время, "нанесли серьезный ущерб интересам Китая". "Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты как можно скорее исправить ошибки", - добавил Линь Цзянь Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
https://1prime.ru/20251013/tomahawk--863453306.html
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
12:07 13.10.2025
 
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины

Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых пошлин

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 13 окт – ПРАЙМ. Пекин примет меры по защите своих интересов в случае введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской народной республики в сфере торговли.
"Если США продолжат настаивать на своем, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь, комментируя соответствующее заявление Трампа.
Дипломат отметил, что ограничения и санкции против КНР, которые США ввели в последнее время, "нанесли серьезный ущерб интересам Китая".
"Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты как можно скорее исправить ошибки", - добавил Линь Цзянь
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Политолог прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине
10:18
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАПекинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала