https://1prime.ru/20251013/poshliny-863454743.html
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины - 13.10.2025, ПРАЙМ
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины
Пекин примет меры по защите своих интересов в случае введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, заявил на брифинге в понедельник официальный... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T12:07+0300
2025-10-13T12:07+0300
2025-10-13T12:07+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 13 окт – ПРАЙМ. Пекин примет меры по защите своих интересов в случае введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской народной республики в сфере торговли. "Если США продолжат настаивать на своем, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь, комментируя соответствующее заявление Трампа. Дипломат отметил, что ограничения и санкции против КНР, которые США ввели в последнее время, "нанесли серьезный ущерб интересам Китая". "Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты как можно скорее исправить ошибки", - добавил Линь Цзянь Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
https://1prime.ru/20251013/tomahawk--863453306.html
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины
Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых пошлин
ПЕКИН, 13 окт – ПРАЙМ. Пекин примет меры по защите своих интересов в случае введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее американский президент Дональд Трамп
заявил, что США
с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая
сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской народной республики в сфере торговли.
"Если США продолжат настаивать на своем, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь, комментируя соответствующее заявление Трампа.
Дипломат отметил, что ограничения и санкции против КНР, которые США ввели в последнее время, "нанесли серьезный ущерб интересам Китая".
"Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты как можно скорее исправить ошибки", - добавил Линь Цзянь
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
Политолог прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине