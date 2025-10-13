https://1prime.ru/20251013/premiya-863459447.html
Нобелевскую премию по экономике получили три человека
Нобелевскую премию по экономике получили три человека - 13.10.2025, ПРАЙМ
Нобелевскую премию по экономике получили три человека
Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, сообщил в... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T13:14+0300
2025-10-13T13:14+0300
2025-10-13T13:14+0300
экономика
финансы
швеция
стокгольм
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/78/829307865_0:304:2022:1441_1920x0_80_0_0_6a9be5e39afdd7856f6002ada8ea6119.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, сообщил в понедельник Нобелевский комитет в Стокгольме. "Шведская королевская академия наук приняла решение присудить премию 2025 года Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Ховитту за объяснение экономического роста за счет инноваций", - говорится в сообщении комитета в соцсети X. Как уточнил комитет, половину премии получит Мокир "за определение предпосылок устойчивого роста путем технологического прогресса", вторую половину премии разделят Агьон и Ховитт "за теорию устойчивого роста путем творческого разрушения".
https://1prime.ru/20251010/premiya--863370664.html
швеция
стокгольм
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/78/829307865_0:114:2022:1631_1920x0_80_0_0_6dc6453fbb71423de2ec3dc25c7dc282.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, швеция, стокгольм
Экономика, Финансы, ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ
Нобелевскую премию по экономике получили три человека
Нобелевскую премию по экономике получили Мокир, Агьон и Ховитт