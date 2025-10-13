Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нобелевскую премию по экономике получили три человека - 13.10.2025, ПРАЙМ
Нобелевскую премию по экономике получили три человека
2025-10-13T13:14+0300
2025-10-13T13:14+0300
экономика
финансы
швеция
стокгольм
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, сообщил в понедельник Нобелевский комитет в Стокгольме. "Шведская королевская академия наук приняла решение присудить премию 2025 года Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Ховитту за объяснение экономического роста за счет инноваций", - говорится в сообщении комитета в соцсети X. Как уточнил комитет, половину премии получит Мокир "за определение предпосылок устойчивого роста путем технологического прогресса", вторую половину премии разделят Агьон и Ховитт "за теорию устойчивого роста путем творческого разрушения".
швеция
стокгольм
финансы, швеция, стокгольм
Экономика, Финансы, ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ
13:14 13.10.2025
 
Нобелевскую премию по экономике получили три человека

Нобелевскую премию по экономике получили Мокир, Агьон и Ховитт

© AFP / Janathan NackstrandГлавный вход в Нобелевский музей
Главный вход в Нобелевский музей - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Главный вход в Нобелевский музей. Архивное фото
© AFP / Janathan Nackstrand
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, сообщил в понедельник Нобелевский комитет в Стокгольме.
"Шведская королевская академия наук приняла решение присудить премию 2025 года Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Ховитту за объяснение экономического роста за счет инноваций", - говорится в сообщении комитета в соцсети X.
Как уточнил комитет, половину премии получит Мокир "за определение предпосылок устойчивого роста путем технологического прогресса", вторую половину премии разделят Агьон и Ховитт "за теорию устойчивого роста путем творческого разрушения".
ЭкономикаФинансыШВЕЦИЯСТОКГОЛЬМ
 
 
