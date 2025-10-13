https://1prime.ru/20251013/putin-863466941.html

В Польше объяснили, какой сигнал Путин послал Западу

В Польше объяснили, какой сигнал Путин послал Западу - 13.10.2025, ПРАЙМ

В Польше объяснили, какой сигнал Путин послал Западу

Владимир Путин на заседании с Советом Безопасности ясно показал Западу, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию и достигнет своих целей,... | 13.10.2025

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин на заседании с Советом Безопасности ясно показал Западу, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию и достигнет своих целей, невзирая на любые угрозы и провокации, пишет польское издание Mysl Polska."Таким образом, мы получили от Кремля четкую оценку сложившейся ситуации. Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит. Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем", — говорится в материале.7 октября Владимир Путин обсудил обстановку в зоне спецоперации с командующими войсковыми группировками и провел совещание с Советом Безопасности.Президент отметил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России, и попытки киевского режима наносить удары по мирным объектам вглубь России ситуацию никак не изменят. Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно и отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии. Президент также подчеркнул, что разработка новейших вооружений и их поставка в войска идут опережающими темпами.

