В Польше объяснили, какой сигнал Путин послал Западу
13.10.2025
В Польше объяснили, какой сигнал Путин послал Западу
Владимир Путин на заседании с Советом Безопасности ясно показал Западу, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию и достигнет своих целей,... | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин на заседании с Советом Безопасности ясно показал Западу, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию и достигнет своих целей, невзирая на любые угрозы и провокации, пишет польское издание Mysl Polska."Таким образом, мы получили от Кремля четкую оценку сложившейся ситуации. Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит. Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем", — говорится в материале.7 октября Владимир Путин обсудил обстановку в зоне спецоперации с командующими войсковыми группировками и провел совещание с Советом Безопасности.Президент отметил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России, и попытки киевского режима наносить удары по мирным объектам вглубь России ситуацию никак не изменят. Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно и отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии. Президент также подчеркнул, что разработка новейших вооружений и их поставка в войска идут опережающими темпами.
17:48 13.10.2025
 
В Польше объяснили, какой сигнал Путин послал Западу

Mysl Polska: Россия подала сигнал Западу, что ее цели на Украине будут достигнуты

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин на заседании с Советом Безопасности ясно показал Западу, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию и достигнет своих целей, невзирая на любые угрозы и провокации, пишет польское издание Mysl Polska.
"Таким образом, мы получили от Кремля четкую оценку сложившейся ситуации. Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит. Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем", — говорится в материале.
7 октября Владимир Путин обсудил обстановку в зоне спецоперации с командующими войсковыми группировками и провел совещание с Советом Безопасности.
Президент отметил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России, и попытки киевского режима наносить удары по мирным объектам вглубь России ситуацию никак не изменят. Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно и отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии. Президент также подчеркнул, что разработка новейших вооружений и их поставка в войска идут опережающими темпами.
