Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию
Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию - 13.10.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию
Влияние роста цен на бензин на инфляцию в России будет зависеть от скорости устранения нефтяными компаниями перебоев логистических цепочек, сказал журналистам... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T15:45+0300
2025-10-13T15:45+0300
2025-10-13T15:45+0300
экономика
россия
рф
максим решетников
александр новак
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Влияние роста цен на бензин на инфляцию в России будет зависеть от скорости устранения нефтяными компаниями перебоев логистических цепочек, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Уровень влияния роста цен на бензин в общей инфляции будет зависеть от скорости устранения перебоев логистических цепочек нефтяными компаниями. Вопрос на контроле Минэнерго России", - сказал Решетников. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов и независимые АЗС осенью начали жаловаться на локальные дефициты топлива. Власти и бизнес прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что глобальных проблем на топливном рынке нет, а сложности с доставкой нефтепродуктов решаются регуляторами в ручном режиме.
рф
россия, рф, максим решетников, александр новак
Экономика, РОССИЯ, РФ, Максим Решетников, Александр Новак
Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию
