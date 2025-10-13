Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/reshetnikov-863462581.html
Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию
Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию - 13.10.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию
Влияние роста цен на бензин на инфляцию в России будет зависеть от скорости устранения нефтяными компаниями перебоев логистических цепочек, сказал журналистам... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T15:45+0300
2025-10-13T15:45+0300
экономика
россия
рф
максим решетников
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763859_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_ab701ec5d37011743699f1ce4e71d230.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Влияние роста цен на бензин на инфляцию в России будет зависеть от скорости устранения нефтяными компаниями перебоев логистических цепочек, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Уровень влияния роста цен на бензин в общей инфляции будет зависеть от скорости устранения перебоев логистических цепочек нефтяными компаниями. Вопрос на контроле Минэнерго России", - сказал Решетников. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов и независимые АЗС осенью начали жаловаться на локальные дефициты топлива. Власти и бизнес прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что глобальных проблем на топливном рынке нет, а сложности с доставкой нефтепродуктов решаются регуляторами в ручном режиме.
https://1prime.ru/20251013/krym-863452232.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763859_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e5276c089ab395843833318841c36710.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, максим решетников, александр новак
Экономика, РОССИЯ, РФ, Максим Решетников, Александр Новак
15:45 13.10.2025
 
Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию

МЭР: влияние цен на бензин на инфляцию зависит от решения проблем с логистикой

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Влияние роста цен на бензин на инфляцию в России будет зависеть от скорости устранения нефтяными компаниями перебоев логистических цепочек, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Уровень влияния роста цен на бензин в общей инфляции будет зависеть от скорости устранения перебоев логистических цепочек нефтяными компаниями. Вопрос на контроле Минэнерго России", - сказал Решетников.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов и независимые АЗС осенью начали жаловаться на локальные дефициты топлива.
Власти и бизнес прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что глобальных проблем на топливном рынке нет, а сложности с доставкой нефтепродуктов решаются регуляторами в ручном режиме.
Заправка машины
В Крыму запустили онлайн-мониторинг наличия бензина на заправках
09:30
 
ЭкономикаРОССИЯРФМаксим РешетниковАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала