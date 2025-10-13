Решетников рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию

https://1prime.ru/20251013/reshetnikov-863462581.html

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Влияние роста цен на бензин на инфляцию в России будет зависеть от скорости устранения нефтяными компаниями перебоев логистических цепочек, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Уровень влияния роста цен на бензин в общей инфляции будет зависеть от скорости устранения перебоев логистических цепочек нефтяными компаниями. Вопрос на контроле Минэнерго России", - сказал Решетников. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов и независимые АЗС осенью начали жаловаться на локальные дефициты топлива. Власти и бизнес прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что глобальных проблем на топливном рынке нет, а сложности с доставкой нефтепродуктов решаются регуляторами в ручном режиме.

рф

