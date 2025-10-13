Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/rossija-863447922.html
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм - 13.10.2025, ПРАЙМ
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
Стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T04:16+0300
2025-10-13T04:28+0300
экономика
россия
сша
бразилия
росстат
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863447922.jpg?1760318908
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Как отмечалось в отчете Международной организации по кофе, основная причина роста цен на кофе в мире - неблагоприятная ситуация с урожаем в Бразилии, которая является его основным производителем в мире. Кроме того, давление на рынки оказывают введенные против бразильского кофе пошлины США, что привело к попыткам американских обжарщиков закупиться впрок, а также наращивание запасов европейскими производителями перед вступлением в силу регулирования ЕС о вырубке лесов. По данным Росстата, средняя цена на натуральный растворимый кофе в России в прошлом месяце впервые достигла 4 006 рублей против 3 988 рублей в августе. Подорожал и зерновой, и молотый кофе - почти до двух тысяч рублей. Также немного увеличилась стоимость кофе в общепите - на 70 копеек, до 111 рублей. Такой рост цен объясняется увеличением стоимости кофе в мире: арабика подорожала за последний год примерно в 1,5 раза, а вот более дешевый сорт робуста только за последние три месяца - в 1,4 раза.
сша
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, бразилия, росстат, ес
Экономика, РОССИЯ, США, БРАЗИЛИЯ, Росстат, ЕС
04:16 13.10.2025 (обновлено: 04:28 13.10.2025)
 
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм

Росстат: стоимость растворимого кофе растет из-за мировых цен и пошлин США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Как отмечалось в отчете Международной организации по кофе, основная причина роста цен на кофе в мире - неблагоприятная ситуация с урожаем в Бразилии, которая является его основным производителем в мире. Кроме того, давление на рынки оказывают введенные против бразильского кофе пошлины США, что привело к попыткам американских обжарщиков закупиться впрок, а также наращивание запасов европейскими производителями перед вступлением в силу регулирования ЕС о вырубке лесов.
По данным Росстата, средняя цена на натуральный растворимый кофе в России в прошлом месяце впервые достигла 4 006 рублей против 3 988 рублей в августе.
Подорожал и зерновой, и молотый кофе - почти до двух тысяч рублей. Также немного увеличилась стоимость кофе в общепите - на 70 копеек, до 111 рублей.
Такой рост цен объясняется увеличением стоимости кофе в мире: арабика подорожала за последний год примерно в 1,5 раза, а вот более дешевый сорт робуста только за последние три месяца - в 1,4 раза.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАБРАЗИЛИЯРосстатЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала