https://1prime.ru/20251013/rossija-863450364.html

В России снизилось производство грузовых вагонов

В России снизилось производство грузовых вагонов - 13.10.2025, ПРАЙМ

В России снизилось производство грузовых вагонов

Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года снизилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 41,5 тысячи... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T07:56+0300

2025-10-13T07:56+0300

2025-10-13T07:56+0300

бизнес

россия

экономика

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863450364.jpg?1760331368

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года снизилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 41,5 тысячи единиц, сообщило Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). В частности, выпуск грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тонно-сил сократился на 5,4% в годовом выражении и составил 14,2 тысячи единиц. Капитальный ремонт за девять месяцев прошли 31,2 тысячи грузовых вагонов (-58,3%), деповской ремонт – 236,8 тысячи единиц (-7,9%). Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал Росстат. Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники" учреждена в июне 2007 года. Членами организации являются производители железнодорожной техники и комплектующих, перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы подвижного состава, ремонтные организации, инжиниринговые и исследовательские центры, образовательные учреждения. По данным ОПЖТ, на долю членов ассоциации приходится около 90% всей производимой железнодорожной продукции в России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат