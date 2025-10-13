Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилось производство грузовых вагонов - 13.10.2025
В России снизилось производство грузовых вагонов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года снизилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 41,5 тысячи единиц, сообщило Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). В частности, выпуск грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тонно-сил сократился на 5,4% в годовом выражении и составил 14,2 тысячи единиц. Капитальный ремонт за девять месяцев прошли 31,2 тысячи грузовых вагонов (-58,3%), деповской ремонт – 236,8 тысячи единиц (-7,9%). Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал Росстат. Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники" учреждена в июне 2007 года. Членами организации являются производители железнодорожной техники и комплектующих, перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы подвижного состава, ремонтные организации, инжиниринговые и исследовательские центры, образовательные учреждения. По данным ОПЖТ, на долю членов ассоциации приходится около 90% всей производимой железнодорожной продукции в России.
бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Росстат
В России снизилось производство грузовых вагонов

Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре снизилось на 23,4%

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года снизилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 41,5 тысячи единиц, сообщило Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ).
В частности, выпуск грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тонно-сил сократился на 5,4% в годовом выражении и составил 14,2 тысячи единиц.
Капитальный ремонт за девять месяцев прошли 31,2 тысячи грузовых вагонов (-58,3%), деповской ремонт – 236,8 тысячи единиц (-7,9%).
Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал Росстат.
Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники" учреждена в июне 2007 года. Членами организации являются производители железнодорожной техники и комплектующих, перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы подвижного состава, ремонтные организации, инжиниринговые и исследовательские центры, образовательные учреждения. По данным ОПЖТ, на долю членов ассоциации приходится около 90% всей производимой железнодорожной продукции в России.
 
