Россияне рассказали, где чаще всего отдыхают с друзьями

2025-10-13T06:40+0300

2025-10-13T06:40+0300

2025-10-13T06:40+0300

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году для зарубежного отдыха с друзьями или с семьей чаще всего выбирают ОАЭ (Дубай), Турцию (Стамбул), Китай (Шанхай), а также Белоруссию (Минск) и Армению (Ереван); Дубай стал за год популярнее на 78%, Ереван - на 19%, а Шанхай - на 6%, сообщили РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip. Отмечается, что результаты основаны на анализе данных по отельным бронированиям, в которых указано более пяти гостей. Выяснилось, что чаще всего эти туристы отдыхают по шесть человек и спрос на коллективные поездки стабилен. "Чаще всего россияне отдыхают большими компаниями в Дубае, на который приходится 7,3% заказов, Стамбуле (5,3%) и Шанхае (3,3%). В этом году в топ-5 также вошли Минск (2,9%) и Ереван (2,5%). Доля города в ОАЭ за год выросла на 78%, популярнее стали и столица Армении (+19%) и китайский мегаполис (+6%)", - говорится в сообщении. При этом интерес к Стамбулу и Минску за год снизился на 27% и 12% соответственно, отметили в сервисе. "В других странах россияне, путешествующие с друзьями или родственниками, обычно выбирают четырехзвездочные отели (33,7% заказов)", - говорится в сообщении. Средний срок бронирования составляет 3 дня, отмечается там. Доля бронирования апартаментов, гостевых домов и других объектов размещения без звезд и пятизвездочных гостиниц почти одинаковая: 24,9% и 23,7% соответственно. "Также большие компании туристов останавливаются в отелях категории "три звезды" (15,5%), "две звезды" (1,8%) и "одна звезда" (0,4%)", - отмечается в сообщении. В сервисе отметили, что в других странах компании туристов стали тратить меньше денег на бронирование: в среднем 54 100 рублей за ночь, тогда как год назад было 56 500 рублей. По России самым популярным городом для отдыха большой компанией в этом году стала Москва, рассказали в сервисе. "На столицу пришлось 14,2% заказов, в которых указано более 5 гостей, и это на 14% меньше, чем в 2024. Интерес к Петербургу за год также снизился с 13,4% до 11,6%", - говорится в сообщении. Зато в тройку популярных направлений вошла Казань с долей 4%, спрос вырос на 11%. Также в список попали Сочи (3,9%), Адлер (2,8%) и Нижний Новгород (2,2%), который занял место популярного ранее Краснодара. При этом отмечается, что интерес к Сочи и Адлеру за год снизился на 35% и 24% соответственно. Средний срок бронирования номера составляет два дня. "Чаще всего большие компании бронируют апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд: их доля в общем объеме заказов составляет 38,7%. Также существенный спрос на трех- и четырехзвездочные отели: их выбирают, соответственно, 27,1 и 25,0% путешественников", - говорится в сообщении. При этом средний чек за бронирование проживания в России в 2025 году вырос: туристы обычно бронируют на большую компанию гостиницу за 23 тысячи рублей в сутки, что на 500 рублей больше, чем в прошлом году, отмечается в сообщении.

