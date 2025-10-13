https://1prime.ru/20251013/rossiya-863468753.html

В Сочи представили сервис для иностранных туристов Visit Russia

В Сочи представили сервис для иностранных туристов Visit Russia - 13.10.2025, ПРАЙМ

В Сочи представили сервис для иностранных туристов Visit Russia

13.10.2025

персидский залив

сочи

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Бесплатный цифровой сервис для иностранных туристов Visit Russia презентовали на форуме Airtravel в Сочи, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Приложение призвано помочь иностранным туристам спланировать путешествие в Россию и содержит актуальную информацию по многим вопросам: правила въезда и оформления электронной визы, афиша мероприятий, адреса отелей и мечетей и другое. Приложение также может помочь в бронировании отелей и авиабилетов, в нем можно найти карты городов и информацию о Tax Free. Сервис является бесплатным и поддерживает 36 языков. Партнерами приложения уже стали компании "Островок", "Авиасейлс", "Водоход", "РЖД Тур" и другие участники рынка туриндустрии России. "Наибольший интерес приложение вызвало у представителей стран Персидского залива. В 2024 году Россию посетило более 200 тысяч туристов из стран Персидского залива, а в 2025 году мы фиксируем рост на 20%. С внедрением Visit Russia этот поток может увеличиться еще больше, ведь сервис помогает быстро и правильно пройти все необходимые формальности для путешествия в Россию – от оформления визы до культурных нюансов", - считает председатель комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович. В настоящее время доступна web-версия сервиса, запуск самого приложения состоится в скором времени, сообщили в РСТ.

персидский залив

сочи

2025

