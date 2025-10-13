Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи представили сервис для иностранных туристов Visit Russia - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/rossiya-863468753.html
В Сочи представили сервис для иностранных туристов Visit Russia
В Сочи представили сервис для иностранных туристов Visit Russia - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Сочи представили сервис для иностранных туристов Visit Russia
Бесплатный цифровой сервис для иностранных туристов Visit Russia презентовали на форуме Airtravel в Сочи, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T18:43+0300
2025-10-13T18:43+0300
технологии
бизнес
туризм
персидский залив
сочи
российский союз туриндустрии
авиасейлс
ржд
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863468368_0:4:3132:1766_1920x0_80_0_0_001eaacff16a62ad5eb42f4436d990f3.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Бесплатный цифровой сервис для иностранных туристов Visit Russia презентовали на форуме Airtravel в Сочи, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Приложение призвано помочь иностранным туристам спланировать путешествие в Россию и содержит актуальную информацию по многим вопросам: правила въезда и оформления электронной визы, афиша мероприятий, адреса отелей и мечетей и другое. Приложение также может помочь в бронировании отелей и авиабилетов, в нем можно найти карты городов и информацию о Tax Free. Сервис является бесплатным и поддерживает 36 языков. Партнерами приложения уже стали компании "Островок", "Авиасейлс", "Водоход", "РЖД Тур" и другие участники рынка туриндустрии России. "Наибольший интерес приложение вызвало у представителей стран Персидского залива. В 2024 году Россию посетило более 200 тысяч туристов из стран Персидского залива, а в 2025 году мы фиксируем рост на 20%. С внедрением Visit Russia этот поток может увеличиться еще больше, ведь сервис помогает быстро и правильно пройти все необходимые формальности для путешествия в Россию – от оформления визы до культурных нюансов", - считает председатель комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович. В настоящее время доступна web-версия сервиса, запуск самого приложения состоится в скором времени, сообщили в РСТ.
https://1prime.ru/20250814/turpotok-860712843.html
персидский залив
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863468368_386:0:2746:1770_1920x0_80_0_0_ff443809a0dc8723c251bb32773133e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, туризм, персидский залив, сочи, российский союз туриндустрии, авиасейлс, ржд, мировая экономика
Технологии, Бизнес, Туризм, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, СОЧИ, Российский союз туриндустрии, Авиасейлс, РЖД, Мировая экономика
18:43 13.10.2025
 
В Сочи представили сервис для иностранных туристов Visit Russia

В Сочи представили бесплатный онлайн-сервис для туристов Visit Russia

© Российский союз туриндустрии/TelegramПриложение Visit Russia для иностранных туристов
Приложение Visit Russia для иностранных туристов
© Российский союз туриндустрии/Telegram
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Бесплатный цифровой сервис для иностранных туристов Visit Russia презентовали на форуме Airtravel в Сочи, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Приложение призвано помочь иностранным туристам спланировать путешествие в Россию и содержит актуальную информацию по многим вопросам: правила въезда и оформления электронной визы, афиша мероприятий, адреса отелей и мечетей и другое. Приложение также может помочь в бронировании отелей и авиабилетов, в нем можно найти карты городов и информацию о Tax Free.
Сервис является бесплатным и поддерживает 36 языков. Партнерами приложения уже стали компании "Островок", "Авиасейлс", "Водоход", "РЖД Тур" и другие участники рынка туриндустрии России.
"Наибольший интерес приложение вызвало у представителей стран Персидского залива. В 2024 году Россию посетило более 200 тысяч туристов из стран Персидского залива, а в 2025 году мы фиксируем рост на 20%. С внедрением Visit Russia этот поток может увеличиться еще больше, ведь сервис помогает быстро и правильно пройти все необходимые формальности для путешествия в Россию – от оформления визы до культурных нюансов", - считает председатель комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович.
В настоящее время доступна web-версия сервиса, запуск самого приложения состоится в скором времени, сообщили в РСТ.
Туристы на пляже в Хургаде, Египет - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
РСТ отметил рост выездного турпотока из России этим летом
14 августа, 13:54
 
ТехнологииБизнесТуризмПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСОЧИРоссийский союз туриндустрииАвиасейлсРЖДМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала