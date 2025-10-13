https://1prime.ru/20251013/rossiya-863470697.html
Турпоток из ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в Сочи вырос на 150 процентов
2025-10-13T19:48+0300
СОЧИ, 13 окт - ПРАЙМ. Турпоток из Объединённых Арабских Эмиратов, Кувейта и Бахрейна в Сочи в 2025 году вырос на более чем на 150%, заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО "Аэродинамика" (управляет аэропортом) Александр Никонов на II Международном авиационном и туристическом форуме "AIRTRAVELSOCHI 2025: Discover the Southgate to Russia", который проходит в Сочи. Никонов также отметил, что с мая по сентябрь курорт посетили более 20 тысяч иностранных туристов из восьми стран Персидского залива. "Сочи все больше привлекает иностранных гостей, в частности из стран Персидского Залива. Это можно заметить, как по количеству участников форума, так и в общем по международному пассажиропотоку в Сочи. В этом году с мая по сентябрь Сочи посетили более 20 тысяч иностранных туристов из восьми стран Персидского залива, а рост пассажиропотока на направлениях в Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн составил более 150 процентов", - сказал Никонов. В пресс-службе ООО "Аэродинамика" также анонсировали расширение полетной программы в следующем году и открытие рейсов в Сочи ещё из двух стран. II Международный авиационный и туристический форум "AIRTRAVELSOCHI 2025: Discover the Southgate to Russia" проходит с 12 по 14 октября на курорте Красная Поляна в Сочи. Здесь принимают участие 40 спикеров и 300 участников из более 20 стран.
