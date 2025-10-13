https://1prime.ru/20251013/rossiya-863473470.html

В Госдуме призвали ускорить госзаказ на гражданские беспилотники

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Государственный заказ на гражданские беспилотники необходимо ускорить, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) по итогам встречи фракции с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым. Ранее в понедельник состоялась встреча депутатов Госдумы от фракции ЛДПР с министром промышленности и торговли. В ходе встречи Каргинов призвал профильное ведомство ускорить госзаказ на гражданские беспилотники. "Очень много предприятий предлагают решения для МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств. Но нет понятной стратегии: по какому техническому заданию их производить, кто в итоге будет закупать и как", - сказал депутат. Парламентарий подчеркнул, что из-за отсутствия четкой системы государственных заказов развитие беспилотной авиации в гражданской сфере "буксует". По словам депутата, глава Минпромторга отметил, что госзаказ уже реализуется в отдельных сферах гражданской беспилотной авиации. Кроме того, Алиханов подчеркнул, что наиболее активно технологии БПЛА применяются в сельском и лесном хозяйстве, а также строительстве. В апреле 2024 года Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах. Правительственная комиссия по вопросам развития БАС в конце апреля текущего года согласовала план поставок в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) на 2025 год, который в дальнейшем будет расширен. В первый план поставки включено 64 приобретателя техники – это федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, а также региональные органы исполнительной власти. Для них ГТЛК до конца года поставит 298 БАС от шести производителей на сумму свыше 810 миллионов рублей. В мае 2025 года ГТЛК сообщила, что начала заключать контракты на поставки беспилотников по ГГЗ на 2025 год. Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем запущен с 2024 года на период до 2030 года, он предусматривает в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры.

