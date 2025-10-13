S7 Airlines возобновила рейсы Москва —Краснодар
S7 Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines совершила первый рейс из Москвы в Краснодар после долгого перерыва, сообщил перевозчик.
"Мы запустили регулярное авиасообщение по маршруту Москва - Краснодар после долгого перерыва. Первый рейс, выполненный на самолете Boeing 737, вылетел из московского аэропорта "Домодедово" и приземлился в аэропорту Краснодара с полной загрузкой", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что полетная программа в столицу Кубани запланирована и из Новосибирска - самолеты будут летать каждый день, кроме пятницы.
"Возобновление рейсов в Краснодар - долгожданное событие для нас и наших пассажиров, что подтверждается полной загрузкой первых рейсов. Расписание обеспечивает удобные стыковки в Москве и Новосибирске с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока", - отмечает директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.
Уточняется, что с 26 октября рейсы из Москвы в Краснодар будут выполняться ежедневно: по расписанию самолеты будут вылетать в 11.05 мск из аэропорта "Домодедово" и приземляться в Краснодаре в 15.10 по местному времени.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации действует с 24 февраля 2022 года. С мая 2024 года был открыт аэропорт Элисты, в июле текущего года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика, а краснодарская авиагавань снова открылась в сентябре.