Рынок сбережений физлиц в январе-сентябре вырос на семь процентов - 13.10.2025
Рынок сбережений физлиц в январе-сентябре вырос на семь процентов
Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
2025-10-13T09:04+0300
экономика
финансы
банки
рф
алексей охорзин
втб
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "Объем рынка сбережений физлиц в России за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 триллиона рублей. Доля национальной валюты в структуре рынка остается стабильно высокой - около 95%, или 58,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении. По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%. При этом рублевые средства до востребования, по оценке ВТБ, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам, поясняет банк. "Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона, из которых 62,8 триллиона – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
финансы, банки, рф, алексей охорзин, втб
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Алексей Охорзин, ВТБ
09:04 13.10.2025
 
Рынок сбережений физлиц в январе-сентябре вырос на семь процентов

Рынок сбережений физлиц за девять месяцев вырос на 7% до 61,5 трлн рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Объем рынка сбережений физлиц в России за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 триллиона рублей. Доля национальной валюты в структуре рынка остается стабильно высокой - около 95%, или 58,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%. При этом рублевые средства до востребования, по оценке ВТБ, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам, поясняет банк.
"Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона, из которых 62,8 триллиона – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы
8 октября, 19:57
 
