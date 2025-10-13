https://1prime.ru/20251013/sberezheniya-863451606.html

Рынок сбережений физлиц в январе-сентябре вырос на семь процентов

Рынок сбережений физлиц в январе-сентябре вырос на семь процентов - 13.10.2025, ПРАЙМ

Рынок сбережений физлиц в январе-сентябре вырос на семь процентов

Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T09:04+0300

2025-10-13T09:04+0300

2025-10-13T09:04+0300

экономика

финансы

банки

рф

алексей охорзин

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "Объем рынка сбережений физлиц в России за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 триллиона рублей. Доля национальной валюты в структуре рынка остается стабильно высокой - около 95%, или 58,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении. По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%. При этом рублевые средства до востребования, по оценке ВТБ, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам, поясняет банк. "Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона, из которых 62,8 триллиона – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

https://1prime.ru/20251008/ekonomika-863302222.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, алексей охорзин, втб