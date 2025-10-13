https://1prime.ru/20251013/sbor-863452906.html

В Китае назвали цель портового сбора с американских судов

ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Введение Китаем портового сбора с судов США направлено на обеспечение справедливой конкуренции на международных рынках, заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель главного таможенного управления КНР Люй Далян. "Что касается вопроса о портовых сборах…, контрмеры Китая являются необходимыми ответными действиями, которые призваны защитить законные права и интересы китайских отраслей и предприятий, а также поддержать справедливую конкуренцию на международных рынках судоходства и судостроения", - заявил он в ответ на вопросы журналистов, его слова цитирует издание "Пэнпай". Он также отметил, что аналогичные меры США являются "односторонними и протекционистскими действиями с явным дискриминирующим характером". "Надеемся, что США смогут открыто признать ошибки, будут сотрудничать с Китаем и вернуться на правильный путь диалога и консультаций", - заключил представитель ведомства. Десятого октября министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября вводит специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями США, а также с тех, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций. Сборы будут действовать также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США. В частности, с 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто. Если судно заходит в несколько китайских портов в течение одного рейса, специальный портовый сбор будет уплачиваться только в первом порту захода. В ведомстве подчеркнули, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле этого года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.

