Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае назвали цель портового сбора с американских судов - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/sbor-863452906.html
В Китае назвали цель портового сбора с американских судов
В Китае назвали цель портового сбора с американских судов - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Китае назвали цель портового сбора с американских судов
Введение Китаем портового сбора с судов США направлено на обеспечение справедливой конкуренции на международных рынках, заявил в понедельник на... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T10:01+0300
2025-10-13T10:01+0300
экономика
бизнес
россия
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Введение Китаем портового сбора с судов США направлено на обеспечение справедливой конкуренции на международных рынках, заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель главного таможенного управления КНР Люй Далян. "Что касается вопроса о портовых сборах…, контрмеры Китая являются необходимыми ответными действиями, которые призваны защитить законные права и интересы китайских отраслей и предприятий, а также поддержать справедливую конкуренцию на международных рынках судоходства и судостроения", - заявил он в ответ на вопросы журналистов, его слова цитирует издание "Пэнпай". Он также отметил, что аналогичные меры США являются "односторонними и протекционистскими действиями с явным дискриминирующим характером". "Надеемся, что США смогут открыто признать ошибки, будут сотрудничать с Китаем и вернуться на правильный путь диалога и консультаций", - заключил представитель ведомства. Десятого октября министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября вводит специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями США, а также с тех, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций. Сборы будут действовать также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США. В частности, с 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто. Если судно заходит в несколько китайских портов в течение одного рейса, специальный портовый сбор будет уплачиваться только в первом порту захода. В ведомстве подчеркнули, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле этого года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
https://1prime.ru/20251012/tramp-863440177.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ
10:01 13.10.2025
 
В Китае назвали цель портового сбора с американских судов

В КНР назвали обеспечение конкуренции целью портового сбора с американских судов

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Введение Китаем портового сбора с судов США направлено на обеспечение справедливой конкуренции на международных рынках, заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель главного таможенного управления КНР Люй Далян.
"Что касается вопроса о портовых сборах…, контрмеры Китая являются необходимыми ответными действиями, которые призваны защитить законные права и интересы китайских отраслей и предприятий, а также поддержать справедливую конкуренцию на международных рынках судоходства и судостроения", - заявил он в ответ на вопросы журналистов, его слова цитирует издание "Пэнпай".
Он также отметил, что аналогичные меры США являются "односторонними и протекционистскими действиями с явным дискриминирующим характером".
"Надеемся, что США смогут открыто признать ошибки, будут сотрудничать с Китаем и вернуться на правильный путь диалога и консультаций", - заключил представитель ведомства.
Десятого октября министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября вводит специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями США, а также с тех, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций. Сборы будут действовать также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.
В частности, с 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто. Если судно заходит в несколько китайских портов в течение одного рейса, специальный портовый сбор будет уплачиваться только в первом порту захода.
В ведомстве подчеркнули, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле этого года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю
Вчера, 20:09
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала