https://1prime.ru/20251013/serebro-863462742.html
Цена на серебро обновила исторический максимум
Цена на серебро обновила исторический максимум - 13.10.2025, ПРАЙМ
Цена на серебро обновила исторический максимум
Биржевая цена на серебро в понедельник подскакивает на 6%, обновив исторический максимум и впервые превысив отметку в 50 долларов за тройскую унцию, следует из... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T15:47+0300
2025-10-13T15:47+0300
2025-10-13T15:47+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_62b211dcc48b9d99d4a1b267265d04d8.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник подскакивает на 6%, обновив исторический максимум и впервые превысив отметку в 50 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.35 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 5,94% относительно предыдущего закрытия - до 50,04 доллара за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый минутами ранее, составляет 50,083 доллара.
https://1prime.ru/20251013/zoloto-863451860.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b70e94e3836fe2e426556a09f24ad6f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Цена на серебро обновила исторический максимум
Цена на серебро впервые превысила 50 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник подскакивает на 6%, обновив исторический максимум и впервые превысив отметку в 50 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.35 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 5,94% относительно предыдущего закрытия - до 50,04 доллара за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый минутами ранее, составляет 50,083 доллара.
Золото продолжает бить рекорды