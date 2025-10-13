https://1prime.ru/20251013/serebro-863462742.html

Цена на серебро обновила исторический максимум

2025-10-13T15:47+0300

экономика

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_62b211dcc48b9d99d4a1b267265d04d8.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник подскакивает на 6%, обновив исторический максимум и впервые превысив отметку в 50 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.35 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 5,94% относительно предыдущего закрытия - до 50,04 доллара за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый минутами ранее, составляет 50,083 доллара.

рынок, торги