Силуанов оценил прогноз по инфляции на 2025 год - 13.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил прогноз по инфляции на 2025 год
Силуанов оценил прогноз по инфляции на 2025 год - 13.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил прогноз по инфляции на 2025 год
Оценка инфляции в России по итогам 2025 года в 6,8% реалистична, она будет достигнута, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T13:22+0300
2025-10-13T13:22+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Оценка инфляции в России по итогам 2025 года в 6,8% реалистична, она будет достигнута, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы видим, что бюджетная составляющая тоже ограниченно вносит свои изменения в денежно-кредитную политику, поэтому мы считаем, что вопросы инфляции, оценка инфляции в 6,8% реалистична, и мы ее достигнем", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников чуть ранее на заседании подтвердил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%.
13:22 13.10.2025
 
Силуанов оценил прогноз по инфляции на 2025 год

Силуанов назвал оценку инфляции в 6,8 процентов реалистичной

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Оценка инфляции в России по итогам 2025 года в 6,8% реалистична, она будет достигнута, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы видим, что бюджетная составляющая тоже ограниченно вносит свои изменения в денежно-кредитную политику, поэтому мы считаем, что вопросы инфляции, оценка инфляции в 6,8% реалистична, и мы ее достигнем", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников чуть ранее на заседании подтвердил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%.
Инфляция в России на 6 октября составила 8,08 процента
8 октября, 19:13
8 октября, 19:13
 
