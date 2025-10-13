https://1prime.ru/20251013/siluanov-863460877.html

Силуанов прокомментировал налоговые изменения бизнеса

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Неправильно говорить, что налоговые изменения станут "ударом" для малого и среднего бизнеса в России, 85% предприятий будут работать, как работали, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это все зависит от налоговой и социально экономической политики в стране, поэтому говорить о том, что удар по малому бизнесу, неправильно. Кроме того, малый бизнес получит возможность и выстраивать цепочки с крупными бизнесом. Мы считаем, что это вполне взвешенное решение. Большая часть бизнеса, 85% малого и среднего бизнеса будет работать, как работала", - сказал он на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

