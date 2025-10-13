Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал, почему опасно повышать налог на прибыль банков - 13.10.2025
Силуанов рассказал, почему опасно повышать налог на прибыль банков
2025-10-13T14:51+0300
2025-10-13T14:51+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривал повышение налога на прибыль банков, но это привело бы к проблемам с их капиталом и снижению поступлений дивидендов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Рассматривали ли мы увеличение ставки налога на прибыль на банки? Вы знаете, рассматривали и в прошлом году тоже рассматривали. Мы с вами этот вопрос обсуждали и не приняли решение по причинам того, что банки действительно имеют неплохую прибыль... банкам нужен капитал... если этого капитала не будет - можем дойти до того, что придется банки спасать", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "У нас большая часть крупнейших банков государственные, если мы поднимем (налог на - ред.) прибыль на тот же самый "Сбер", то меньше получим дивидендов", - добавил он.
финансы, банки, рф, антон силуанов, госдума
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Антон Силуанов, Госдума
14:51 13.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривал повышение налога на прибыль банков, но это привело бы к проблемам с их капиталом и снижению поступлений дивидендов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Рассматривали ли мы увеличение ставки налога на прибыль на банки? Вы знаете, рассматривали и в прошлом году тоже рассматривали. Мы с вами этот вопрос обсуждали и не приняли решение по причинам того, что банки действительно имеют неплохую прибыль... банкам нужен капитал... если этого капитала не будет - можем дойти до того, что придется банки спасать", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"У нас большая часть крупнейших банков государственные, если мы поднимем (налог на - ред.) прибыль на тот же самый "Сбер", то меньше получим дивидендов", - добавил он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Силуанов прокомментировал налоговые изменения бизнеса
