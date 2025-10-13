https://1prime.ru/20251013/siluanov-863462395.html

Силуанов допустил повышение налога на роскошь в будущем

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2025 году не рассматривал изменение верхней границы НДФЛ, а также налогов на роскошь - это направление ведомство может проработать позже, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали. Потому что по НДФЛ мы приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверное, было бы неправильно", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Налоги на роскошь. Мы повышали же налоги на роскошь. Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом году, не в этом финансовом году. Но больших денег это не даст", - добавил Силуанов. Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, заявила ранее первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

