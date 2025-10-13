Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов допустил повышение налога на роскошь в будущем - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/siluanov-863462395.html
Силуанов допустил повышение налога на роскошь в будущем
Силуанов допустил повышение налога на роскошь в будущем - 13.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов допустил повышение налога на роскошь в будущем
Минфин РФ в 2025 году не рассматривал изменение верхней границы НДФЛ, а также налогов на роскошь - это направление ведомство может проработать позже, заявил... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T15:28+0300
2025-10-13T15:28+0300
рф
антон силуанов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/16/840841611_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_b6a1c0b353f5e430ab225827a35ae678.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2025 году не рассматривал изменение верхней границы НДФЛ, а также налогов на роскошь - это направление ведомство может проработать позже, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали. Потому что по НДФЛ мы приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверное, было бы неправильно", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Налоги на роскошь. Мы повышали же налоги на роскошь. Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом году, не в этом финансовом году. Но больших денег это не даст", - добавил Силуанов. Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, заявила ранее первый замминистра финансов Ирина Окладникова.
https://1prime.ru/20251013/siluanov-863461408.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/16/840841611_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_ce2f4f971ace3df95dad6200e670707f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, антон силуанов, госдума
РФ, Антон Силуанов, Госдума
15:28 13.10.2025
 
Силуанов допустил повышение налога на роскошь в будущем

Силуанов: Минфин в 2025 году не рассматривал повышение налога на роскошь

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
Антон Силуанов. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2025 году не рассматривал изменение верхней границы НДФЛ, а также налогов на роскошь - это направление ведомство может проработать позже, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали. Потому что по НДФЛ мы приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверное, было бы неправильно", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Налоги на роскошь. Мы повышали же налоги на роскошь. Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом году, не в этом финансовом году. Но больших денег это не даст", - добавил Силуанов.
Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, заявила ранее первый замминистра финансов Ирина Окладникова.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Силуанов рассказал, почему опасно повышать налог на прибыль банков
14:51
 
РФАнтон СилуановГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала