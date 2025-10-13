https://1prime.ru/20251013/ssha-863476128.html

Эксперт оценил вероятность торговой войны США и Китая

Эксперт оценил вероятность торговой войны США и Китая

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай попытаются избежать торговой войны накануне переговоров, поскольку находятся в состоянии "гарантированного взаимного экономического уничтожения", такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными металлами. Трамп 10 октября заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос о том, хочет ли Пекин начать новую торговую войну с Вашингтоном, прояснится в ближайшие недели. "Возможность срыва американо-китайских отношений в новую торговую войну остается, но вероятность этого невысока. Стороны уже проходили это весной нынешнего года. Они уже имеют опыт торговой войны, и каждая сторона сделала вывод о том, что победить в ней невозможно, стороны находятся в ситуации гарантированного взаимного экономического уничтожения", - заявил эксперт. По его словам, в ходе прошлого витка напряженности американские тарифы в отношении Китая достигали 145%, китайские в отношении США - 125%, что продемонстрировало способность каждой страны "сделать другой больно, и именно поэтому тогда стороны были вынуждены деэскалировать ситуацию, пойти на перемирие и начать торговые переговоры". "Сейчас каждая из сторон пытается повысить ставки в преддверии предполагаемого эндшпиля торговых переговоров, которым должна была стать и, может быть, еще станет встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС с 31 октября по 1 ноября", - отметил Суслов. По его мнению, накануне переговоров Китай "в очередной раз решил продемонстрировать ту козырную карту, которой он обладает, имея фактически монопольное положение на рынке редкоземельных металлов", когда ввел ограничения на их экспорт. "Это был достаточно важный шаг с точки зрения Китая, потому что необходимо было напомнить Соединенным Штатам, что Китай не пойдет на какое-либо неравноправное дискриминационное соглашение. Это действительно важно, потому что Соединенные Штаты, особенно администрация Трампа, не привыкла заключать равноправные торговые соглашения", - подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что позиция Пекина ломает привычную для Вашингтона схему, в которой США привыкли диктовать условия с позиции силы, и сейчас Китай требует равноправной сделки - "это болезненно для США, что и объясняет ту эмоциональную реакцию, с которой отреагировал Дональд Трамп на действия Китая". Вместе с тем фундаментальные позиции сторон примерно равны, в частности, Китай доминирует на рынке редкоземельных металлов, а США контролируют многие цепочки и ряд технологий, уточнил эксперт. "Но я все-таки думаю, что в ближайшее время стороны попытаются деэскалировать ситуацию, не доводить до длительной торговой войны и реального вступления в силу объявленных ограничений, выйти на продолжение переговоров и, может быть, даже на проведение саммита", - заявил Суслов. По его словам, имея опыт предыдущего витка торгового противостояния, стороны понимают, что они не заинтересованы в повторении этой ситуации.

