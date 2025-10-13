https://1prime.ru/20251013/stipendiya-863453875.html
Стипендии студентов-целевиков предложили освободить от НДФЛ
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается освободить стипендии, назначаемые обучающимся в качестве меры поддержки, предоставляемой заказчиками по договорам о целевом обучении, от НДФЛ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. "Законопроектом предлагается закрепить указанную разновидность мер поддержки по договору о целевом обучении в системе стипендиального обеспечения РФ, поскольку правовая природа стипендий, назначаемых обучающимся в качестве меры поддержки, предоставляемой заказчиками по договорам о целевом обучении, отличается от государственных стипендий и стипендий, назначаемых юридическими и физическими лицами", - сказано в пояснительной записке. Как отметили в пресс-службе партии, в настоящее время отдельные стипендии и материальная поддержка обучающихся не подлежат налогообложению по НДФЛ, включая стипендии организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, стипендии президента РФ, стипендии правительства РФ, именные стипендии, учреждаемые федеральными госорганами, органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления, стипендии, учреждаемые благотворительными фондами, стипендии, выплачиваемые за счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению органов службы занятости и некоторые другие выплаты. В документе подчеркивается, что в последние годы институт целевого обучения, предусматривающий подготовку специалистов по конкретным направлениям, набирает особую актуальность и востребованность. Добавляется, что данный механизм позволяет обеспечивать потребности экономики и социальной сферы в квалифицированных кадрах.
