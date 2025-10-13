Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Черном море потерпело крушение судно с украинским экипажем - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/sudno-863475667.html
В Черном море потерпело крушение судно с украинским экипажем
В Черном море потерпело крушение судно с украинским экипажем - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Черном море потерпело крушение судно с украинским экипажем
В Чёрном море у берегов Болгарии затонуло грузовое судно Eileen, экипаж которого состоял из украинских моряков, сообщает болгарский портал Maritime. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T23:22+0300
2025-10-13T23:32+0300
черное море
болгария
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861514302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2b8804a005ef2ea70a8ad05f26f61a0.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Чёрном море у берегов Болгарии затонуло грузовое судно Eileen, экипаж которого состоял из украинских моряков, сообщает болгарский портал Maritime. "Судно Eileen подало сигнал о помощи", — говорится в статье. Согласно данным портала, корабль получил пробоину в 140 морских милях (примерно 260 километров) от болгарского побережья. Все десять членов экипажа были вынуждены эвакуироваться на двух спасательных плотах. На место инцидента были направлены пограничный корабль и вертолет военно-морских сил Болгарии, а также суда из Румынии и Турции. В ходе совместных усилий моряков удалось найти и эвакуировать на борт турецкого судна. Вскоре после эвакуации корабль Eileen пошёл ко дну. Причины инцидента остаются неизвестными.
https://1prime.ru/20251002/sudno-863067453.html
https://1prime.ru/20250903/ispaniya-861740206.html
черное море
болгария
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861514302_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_094493077ad9e0a237cf1d1d334f7b2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
черное море, болгария, румыния
Черное море, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ
23:22 13.10.2025 (обновлено: 23:32 13.10.2025)
 
В Черном море потерпело крушение судно с украинским экипажем

В Черном море затонул грузовой корабль с украинским экипажем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Берег Черного моря. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Чёрном море у берегов Болгарии затонуло грузовое судно Eileen, экипаж которого состоял из украинских моряков, сообщает болгарский портал Maritime.
"Судно Eileen подало сигнал о помощи", — говорится в статье.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, направляющееся в сектор Газа
2 октября, 11:22
Согласно данным портала, корабль получил пробоину в 140 морских милях (примерно 260 километров) от болгарского побережья. Все десять членов экипажа были вынуждены эвакуироваться на двух спасательных плотах.
На место инцидента были направлены пограничный корабль и вертолет военно-морских сил Болгарии, а также суда из Румынии и Турции. В ходе совместных усилий моряков удалось найти и эвакуировать на борт турецкого судна.
Вскоре после эвакуации корабль Eileen пошёл ко дну. Причины инцидента остаются неизвестными.
Канарские острова - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне у Канар
3 сентября, 23:39
 
Черное мореБОЛГАРИЯРУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала