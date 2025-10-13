https://1prime.ru/20251013/sudno-863475667.html
В Черном море потерпело крушение судно с украинским экипажем
В Черном море потерпело крушение судно с украинским экипажем - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Черном море потерпело крушение судно с украинским экипажем
В Чёрном море у берегов Болгарии затонуло грузовое судно Eileen, экипаж которого состоял из украинских моряков, сообщает болгарский портал Maritime.
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Чёрном море у берегов Болгарии затонуло грузовое судно Eileen, экипаж которого состоял из украинских моряков, сообщает болгарский портал Maritime. "Судно Eileen подало сигнал о помощи", — говорится в статье. Согласно данным портала, корабль получил пробоину в 140 морских милях (примерно 260 километров) от болгарского побережья. Все десять членов экипажа были вынуждены эвакуироваться на двух спасательных плотах. На место инцидента были направлены пограничный корабль и вертолет военно-морских сил Болгарии, а также суда из Румынии и Турции. В ходе совместных усилий моряков удалось найти и эвакуировать на борт турецкого судна. Вскоре после эвакуации корабль Eileen пошёл ко дну. Причины инцидента остаются неизвестными.
