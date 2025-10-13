https://1prime.ru/20251013/svjaschennik-863447669.html
Военный священник рассказал, что снаряд ВСУ не взорвался рядом с ним
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) рассказал в интервью РИА Новости, что снаряд ВСУ не взорвался, упав рядом с ним – так "ангел-хранитель спасает жизнь".
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на Запорожском фронте у поселка Работино.
Ранее Отец Гурий рассказал РИА Новости, что единственное место, оставшееся целым после непрерывного обстрела позиций подразделения – это углубление, где стояла икона святой Матроны Московской, и назвал это чудом.
"Были и другие чудеса: например, не взрывались падавшие рядом снаряды. Тогда примерно каждый пятый натовский снаряд, выпущенный по нашим позициям, не разрывался – это обычная статистика, но надо понимать, что это рулетка, ведь таких снарядов были сотни за сутки – огонь шел почти непрерывно. Например, один снаряд рядом со мной упал – не взорвался. Я спрятался, тут же прилетел второй – взорвался. Очевидно, что это ангел-хранитель спасает жизнь", - рассказал отец Гурий.
Ранее Владимир Путин рассказал, что военные подарили ему на день рождения иконы с вмятинами от пуль: эти иконы спасли бойцов. По словам президента, эти подарки имеют для него особую ценность.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
