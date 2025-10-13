Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США показали мобильные пусковые установки для Tomahawk - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/tomagavk-863476017.html
В США показали мобильные пусковые установки для Tomahawk
В США показали мобильные пусковые установки для Tomahawk - 13.10.2025, ПРАЙМ
В США показали мобильные пусковые установки для Tomahawk
Компания Oshkosh Defense из США продемонстрировала серию мобильных пусковых систем для ракет Tomahawk, сообщается на ее официальном сайте."Американская армия... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T23:37+0300
2025-10-13T23:37+0300
сша
украина
киев
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863475842_125:0:900:436_1920x0_80_0_0_0fe8735bfcd4f8f0b6ab319b28a86e3d.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Компания Oshkosh Defense из США продемонстрировала серию мобильных пусковых систем для ракет Tomahawk, сообщается на ее официальном сайте."Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок", — подчеркнул представитель компании Пэт Уильямс.На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдет с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense представит три варианта мобильных пусковых систем для ракет Tomahawk, которые уже готовы к производству:• Многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть вооружен сразу четырьмя "Томагавками";• Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) — обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки;• Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) — имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак беспилотников.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он уже почти принял решение по вопросу передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине, но ему необходимо понять, как Киев собирается их использовать.Кремль в ответ на это отметил, что такой шаг может привести к значительной эскалации, учитывая, что ракеты "Томагавк" могут быть оснащены ядерными боеголовками.
https://1prime.ru/20251013/tomahawk-863455578.html
https://1prime.ru/20251012/peskov-863428634.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863475842_222:0:803:436_1920x0_80_0_0_92ab4e3e9e2862d2bbf1d3d31cc8cec3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, киев, дональд трамп
США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп
23:37 13.10.2025
 
В США показали мобильные пусковые установки для Tomahawk

Компания в США показала мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk

© ФотоАмериканская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk
© Фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Компания Oshkosh Defense из США продемонстрировала серию мобильных пусковых систем для ракет Tomahawk, сообщается на ее официальном сайте.

"Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок", — подчеркнул представитель компании Пэт Уильямс.
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине
Вчера, 11:34

На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдет с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense представит три варианта мобильных пусковых систем для ракет Tomahawk, которые уже готовы к производству:

• Многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть вооружен сразу четырьмя "Томагавками";
• Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) — обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки;
• Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) — имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак беспилотников.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он уже почти принял решение по вопросу передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине, но ему необходимо понять, как Киев собирается их использовать.

Кремль в ответ на это отметил, что такой шаг может привести к значительной эскалации, учитывая, что ракеты "Томагавк" могут быть оснащены ядерными боеголовками.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В Кремле напомнили о возможностях Киева создать "грязную бомбу"
12 октября, 12:52
 
СШАУКРАИНАКиевДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала