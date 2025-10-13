https://1prime.ru/20251013/tomagavk-863476017.html

В США показали мобильные пусковые установки для Tomahawk

13.10.2025

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Компания Oshkosh Defense из США продемонстрировала серию мобильных пусковых систем для ракет Tomahawk, сообщается на ее официальном сайте."Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок", — подчеркнул представитель компании Пэт Уильямс.На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдет с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense представит три варианта мобильных пусковых систем для ракет Tomahawk, которые уже готовы к производству:• Многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть вооружен сразу четырьмя "Томагавками";• Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) — обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки;• Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) — имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак беспилотников.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он уже почти принял решение по вопросу передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине, но ему необходимо понять, как Киев собирается их использовать.Кремль в ответ на это отметил, что такой шаг может привести к значительной эскалации, учитывая, что ракеты "Томагавк" могут быть оснащены ядерными боеголовками.

