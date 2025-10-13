https://1prime.ru/20251013/tomahawk-863455578.html
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине - 13.10.2025, ПРАЙМ
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине
Возможная поставка ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T11:34+0300
2025-10-13T11:34+0300
2025-10-13T11:34+0300
россия
мировая экономика
украина
сша
рф
дональд трамп
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859675207_0:20:2679:1527_1920x0_80_0_0_f687c82535b761c387a1cc15f416dfbf.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Возможная поставка ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Трамп сказал, что если Президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится". Угрожает в сто первый раз, короче. Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа", - написал Медведев в своем канале в Max.
https://1prime.ru/20251012/peskov-863427437.html
украина
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859675207_0:0:2679:2009_1920x0_80_0_0_67ae0edccc4e034585ac6ed98ca8633a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, сша, рф, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине
Медведев: поставка ракет Tomahawk Украине может плохо кончиться для всех