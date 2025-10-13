Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине - 13.10.2025
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине
2025-10-13T11:34+0300
2025-10-13T11:34+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Возможная поставка ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Трамп сказал, что если Президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится". Угрожает в сто первый раз, короче. Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа", - написал Медведев в своем канале в Max.
11:34 13.10.2025
 
Медведев предупредил о последствиях возможной поставки Tomahawk Украине

© РИА Новости . Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Возможная поставка ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Трамп сказал, что если Президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится". Угрожает в сто первый раз, короче. Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа", - написал Медведев в своем канале в Max.
В Кремле оценили ракетные системы Tomahawk
Вчера, 12:23
 
