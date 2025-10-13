https://1prime.ru/20251013/tovarooborot-863449518.html
Товарооборот Китая и России за девять месяцев снизился на 9,4%
ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 163,621 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай за январь-сентябрь ввез в Россию товаров на 73,566 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 11,3%. Поставки из РФ в КНР сократились на 7,7%, составив 90,054 миллиарда долларов.
В сентябре товарооборот двух стран составил 19,825 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 10,956 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,869 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
