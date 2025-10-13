https://1prime.ru/20251013/tovarooborot-863449518.html

Товарооборот Китая и России за девять месяцев снизился на 9,4%

Товарооборот Китая и России за девять месяцев снизился на 9,4% - 13.10.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и России за девять месяцев снизился на 9,4%

Товарооборот Китая и России по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 163,621 миллиарда | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T06:58+0300

2025-10-13T06:58+0300

2025-10-13T06:58+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863449518.jpg?1760327927

ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 163,621 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за январь-сентябрь ввез в Россию товаров на 73,566 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 11,3%. Поставки из РФ в КНР сократились на 7,7%, составив 90,054 миллиарда долларов. В сентябре товарооборот двух стран составил 19,825 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 10,956 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,869 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр, рф