Товарооборот Китая и США за девять месяцев снизился на 15,6%

ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-сентябре сократился в годовом выражении на 16,9% и составил 317,224 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 108,591 миллиарда долларов, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В сентябре уровень товарооборота двух стран составил 45,792 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,484 миллиарда долларов, Китай в США - на 34,307 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
