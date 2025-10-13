Товарооборот Китая и США за девять месяцев снизился на 15,6%

https://1prime.ru/20251013/tovarooborot-863449744.html

ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-сентябре сократился в годовом выражении на 16,9% и составил 317,224 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 108,591 миллиарда долларов, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В сентябре уровень товарооборота двух стран составил 45,792 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,484 миллиарда долларов, Китай в США - на 34,307 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.

