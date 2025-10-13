Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот Китая и США за девять месяцев снизился на 15,6% - 13.10.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и США за девять месяцев снизился на 15,6%
2025-10-13T07:04+0300
2025-10-13T07:04+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
кнр
ес
ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-сентябре сократился в годовом выражении на 16,9% и составил 317,224 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 108,591 миллиарда долларов, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В сентябре уровень товарооборота двух стран составил 45,792 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,484 миллиарда долларов, Китай в США - на 34,307 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
россия, мировая экономика, китай, сша, кнр, ес
07:04 13.10.2025
 
ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-сентябре сократился в годовом выражении на 16,9% и составил 317,224 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 108,591 миллиарда долларов, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В сентябре уровень товарооборота двух стран составил 45,792 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,484 миллиарда долларов, Китай в США - на 34,307 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
 
