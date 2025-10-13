https://1prime.ru/20251013/tramp-863470552.html
Трамп подписал мирную сделку по Газе
Трамп подписал мирную сделку по Газе - 13.10.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал мирную сделку по Газе
Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте, следует из трансляции Fox News. | 13.10.2025, ПРАЙМ
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте, следует из трансляции Fox News. "Это действительно очень важное подписание", - сказал Трамп.
