Пашинян подошел к Трампу, чтобы представиться
Пашинян подошел к Трампу, чтобы представиться
общество
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
в мире
ЕРЕВАН, 13 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подошел к президенту США Дональду Трампу после его пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе, чтобы представиться, хотя в начале августа встречался с американским лидером в Вашингтоне и подписал с ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместную декларацию. "Господин президент, я премьер-министр Армении... Спасибо вам, благослови вас Бог", - сказал Пашинян. Трамп ранее неоднократно путал Армению с Албанией. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
армения
азербайджан
сша
2025
