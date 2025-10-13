Для московских школьников организуют бизнес-тренинги

https://1prime.ru/20251013/trening-863450651.html
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Более 300 ведущих компаний организуют бизнес-тренинги для учеников предпрофессиональных классов в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы создаем в Москве условия для осознанного выбора профессионального пути. Через систему предпрофессионального образования школьники еще до выпуска получают не только теоретические знания и понимание, кем хотят работать, но и реальный практический опыт. Предпринимательские классы стабильно входят в тройку самых популярных направлений. Мы выстроили взаимодействие более чем с 300 ведущими компаниями, которые проводят для ребят бизнес-тренинги и семинары", - сказала Ракова. Она отметила, что каждый ученик предпринимательского класса проходит несколько таких интенсивов, где учится формулировать и защищать бизнес-идеи, развивает креативное мышление и навыки командной работы. "Главное, что школьники могут получить качественную обратную связь от профессионалов рынка и задать вопросы. В этом году число участников семинаров выросло почти на 10% - мероприятия охватят свыше 11 тысяч старшеклассников", - уточнила Ракова.
