Для московских школьников организуют бизнес-тренинги

2025-10-13T08:48+0300

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Более 300 ведущих компаний организуют бизнес-тренинги для учеников предпрофессиональных классов в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы создаем в Москве условия для осознанного выбора профессионального пути. Через систему предпрофессионального образования школьники еще до выпуска получают не только теоретические знания и понимание, кем хотят работать, но и реальный практический опыт. Предпринимательские классы стабильно входят в тройку самых популярных направлений. Мы выстроили взаимодействие более чем с 300 ведущими компаниями, которые проводят для ребят бизнес-тренинги и семинары", - сказала Ракова. Она отметила, что каждый ученик предпринимательского класса проходит несколько таких интенсивов, где учится формулировать и защищать бизнес-идеи, развивает креативное мышление и навыки командной работы. "Главное, что школьники могут получить качественную обратную связь от профессионалов рынка и задать вопросы. В этом году число участников семинаров выросло почти на 10% - мероприятия охватят свыше 11 тысяч старшеклассников", - уточнила Ракова.

