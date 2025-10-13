Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Для московских школьников организуют бизнес-тренинги - 13.10.2025
Для московских школьников организуют бизнес-тренинги
Для московских школьников организуют бизнес-тренинги - 13.10.2025, ПРАЙМ
Для московских школьников организуют бизнес-тренинги
Более 300 ведущих компаний организуют бизнес-тренинги для учеников предпрофессиональных классов в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам... | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Более 300 ведущих компаний организуют бизнес-тренинги для учеников предпрофессиональных классов в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы создаем в Москве условия для осознанного выбора профессионального пути. Через систему предпрофессионального образования школьники еще до выпуска получают не только теоретические знания и понимание, кем хотят работать, но и реальный практический опыт. Предпринимательские классы стабильно входят в тройку самых популярных направлений. Мы выстроили взаимодействие более чем с 300 ведущими компаниями, которые проводят для ребят бизнес-тренинги и семинары", - сказала Ракова. Она отметила, что каждый ученик предпринимательского класса проходит несколько таких интенсивов, где учится формулировать и защищать бизнес-идеи, развивает креативное мышление и навыки командной работы. "Главное, что школьники могут получить качественную обратную связь от профессионалов рынка и задать вопросы. В этом году число участников семинаров выросло почти на 10% - мероприятия охватят свыше 11 тысяч старшеклассников", - уточнила Ракова.
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
08:48 13.10.2025
 
Для московских школьников организуют бизнес-тренинги

В Москве более 300 компаний организуют бизнес-тренинги для школьников

© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Более 300 ведущих компаний организуют бизнес-тренинги для учеников предпрофессиональных классов в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы создаем в Москве условия для осознанного выбора профессионального пути. Через систему предпрофессионального образования школьники еще до выпуска получают не только теоретические знания и понимание, кем хотят работать, но и реальный практический опыт. Предпринимательские классы стабильно входят в тройку самых популярных направлений. Мы выстроили взаимодействие более чем с 300 ведущими компаниями, которые проводят для ребят бизнес-тренинги и семинары", - сказала Ракова.
Она отметила, что каждый ученик предпринимательского класса проходит несколько таких интенсивов, где учится формулировать и защищать бизнес-идеи, развивает креативное мышление и навыки командной работы.
"Главное, что школьники могут получить качественную обратную связь от профессионалов рынка и задать вопросы. В этом году число участников семинаров выросло почти на 10% - мероприятия охватят свыше 11 тысяч старшеклассников", - уточнила Ракова.
Заголовок открываемого материала