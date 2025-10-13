https://1prime.ru/20251013/volgograd-863449234.html

В аэропорту Волгограда задерживаются два рейса

ВОЛГОГРАД, 13 окт - ПРАЙМ. Два задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживаются один рейс в Сочи и один рейс из Калининграда. В ночь на понедельник Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.

