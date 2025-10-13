https://1prime.ru/20251013/volodin-863452695.html
Из России за восемь месяцев выдворили 35 тысяч мигрантов
Из России за восемь месяцев выдворили 35 тысяч мигрантов - 13.10.2025, ПРАЙМ
Из России за восемь месяцев выдворили 35 тысяч мигрантов
Федеральная служба судебных приставов в 2025 году выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство,... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T09:42+0300
2025-10-13T09:42+0300
2025-10-13T09:42+0300
бизнес
рф
вячеслав володин
госдума
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/76526/20/765262064_0:109:1300:840_1920x0_80_0_0_bc90bc799c3a3edc673b72f4c5f7fae4.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов в 2025 году выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в России с февраля 2025 года заработал реестр контролируемых лиц - база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ. Это была инициатива, разработанная депутатами в ответ на обращения граждан, подчеркнул он. Володин добавил, что 10 сентября истёк срок пребывания в РФ иностранных граждан, сведения о которых были включены в данный реестр. "Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Вместе с тем, по данным МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых - женщины и дети", - написал Володин в своем канале в Мах. По его словам, в реестр заносили тех, у кого, помимо прочего, отсутствуют документы или справки, необходимые для оформления миграционного статуса или гражданства, не имеется регистрации по месту пребывания или месту жительства, нарушены сроки прохождения обязательных процедур, в том числе ежегодного медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний, а также разовой дактилоскопии и фотографирования, не продлён патент, разрешение на работу, трудовой договор. Володин отметил, что в отношении них теперь действует новый миграционный режим, подразумевающий существенное расширение мер контроля, а также ограничение отдельных прав. Председатель Госдумы подчеркнул, что таким мигрантам в том числе запрещено: получать водительские права и управлять транспортными средствами, приобретать или продавать автомобили и недвижимое имущество, заключать брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках. "Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум 5 лет для него будет закрыт въезд в Россию. Созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов", - заключил он.
https://1prime.ru/20250929/polis-862948019.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76526/20/765262064_0:0:1120:840_1920x0_80_0_0_32f7f28e09366fec22c353b385915142.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, вячеслав володин, госдума, мвд
Бизнес, РФ, Вячеслав Володин, Госдума, МВД
Из России за восемь месяцев выдворили 35 тысяч мигрантов
Из России за восемь месяцев выдворили 35 тысяч мигрантов, нарушивших закон
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов в 2025 году выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что в России с февраля 2025 года заработал реестр контролируемых лиц - база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ
. Это была инициатива, разработанная депутатами в ответ на обращения граждан, подчеркнул он. Володин
добавил, что 10 сентября истёк срок пребывания в РФ иностранных граждан, сведения о которых были включены в данный реестр.
"Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Вместе с тем, по данным МВД
, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых - женщины и дети", - написал Володин в своем канале в Мах.
По его словам, в реестр заносили тех, у кого, помимо прочего, отсутствуют документы или справки, необходимые для оформления миграционного статуса или гражданства, не имеется регистрации по месту пребывания или месту жительства, нарушены сроки прохождения обязательных процедур, в том числе ежегодного медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний, а также разовой дактилоскопии и фотографирования, не продлён патент, разрешение на работу, трудовой договор.
Володин отметил, что в отношении них теперь действует новый миграционный режим, подразумевающий существенное расширение мер контроля, а также ограничение отдельных прав. Председатель Госдумы
подчеркнул, что таким мигрантам в том числе запрещено: получать водительские права и управлять транспортными средствами, приобретать или продавать автомобили и недвижимое имущество, заключать брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках.
"Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум 5 лет для него будет закрыт въезд в Россию. Созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов", - заключил он.
В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам