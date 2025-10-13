Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из России за восемь месяцев выдворили 35 тысяч мигрантов - 13.10.2025
Из России за восемь месяцев выдворили 35 тысяч мигрантов
бизнес
рф
вячеслав володин
госдума
мвд
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов в 2025 году выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в России с февраля 2025 года заработал реестр контролируемых лиц - база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ. Это была инициатива, разработанная депутатами в ответ на обращения граждан, подчеркнул он. Володин добавил, что 10 сентября истёк срок пребывания в РФ иностранных граждан, сведения о которых были включены в данный реестр. "Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Вместе с тем, по данным МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых - женщины и дети", - написал Володин в своем канале в Мах. По его словам, в реестр заносили тех, у кого, помимо прочего, отсутствуют документы или справки, необходимые для оформления миграционного статуса или гражданства, не имеется регистрации по месту пребывания или месту жительства, нарушены сроки прохождения обязательных процедур, в том числе ежегодного медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний, а также разовой дактилоскопии и фотографирования, не продлён патент, разрешение на работу, трудовой договор. Володин отметил, что в отношении них теперь действует новый миграционный режим, подразумевающий существенное расширение мер контроля, а также ограничение отдельных прав. Председатель Госдумы подчеркнул, что таким мигрантам в том числе запрещено: получать водительские права и управлять транспортными средствами, приобретать или продавать автомобили и недвижимое имущество, заключать брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках. "Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум 5 лет для него будет закрыт въезд в Россию. Созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов", - заключил он.
бизнес, рф, вячеслав володин, госдума, мвд
Бизнес, РФ, Вячеслав Володин, Госдума, МВД
09:42 13.10.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник Федеральной миграционной службы РФ
Сотрудник Федеральной миграционной службы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Сотрудник Федеральной миграционной службы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам
29 сентября, 13:40
 
Заголовок открываемого материала