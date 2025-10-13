Хуситы призвали Эр-Рияд к миру

https://1prime.ru/20251013/vostok-863475209.html

ДОХА, 13 окт - ПРАЙМ. Глава Верховного политсовета правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) Махди аль-Машат призвал Саудовскую Аравию перейти от деэскалации к миру. "Мы призываем саудовский режим перейти от фазы деэскалации к прекращению агрессии, блокады и оккупации, а также выполнению четких условий на пути к миру", - сказал он, выступая с речью в эфире телеканала Al Masirah по случаю 62-ой годовщины революции Южного Йемена. Саудовская Аравия в 2015 году возглавила коалицию арабских стран на стороне международно признанных властей Йемена в вооруженном противостоянии с захватившими почти весь Йемен на тот момент хуситами. Однако коалиции не удалось вернуть под контроль международно признанных властей захваченные хуситами территории, за исключением ряда провинций на юге и в центральной части Йемена. С 2023 года хуситы ведут переговоры с Саудовской Аравией об урегулировании конфликта в стране, и в ноябре прошлого года заявляли о прогрессе на этих переговорах.

