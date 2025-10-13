https://1prime.ru/20251013/vsu-863472504.html

Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ

Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы сталкиваются с проблемами, вызванными военнослужащими, страдающими алкоголизмом, сообщил командир полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в беседе с YouTube-каналом "Фабрика новостей". "Как должен действовать командир подразделения, когда ему достается алкоголик в составе войск? (…) Какие шаги следует предпринять? Необходимо создать в подразделении особую зону, которая будет безопасной и закрытой для остальных", — пояснил Федоренко. Он отметил, что единственные меры наказания, которые применяются к таким военным, — это штраф из их заработка и вынесение дисциплинарного выговора. При этом, Федоренко подчеркнул, что такие военнослужащие представляют опасность как для себя, так и для других. Ранее военнослужащий 392-го полка группировки "Днепр" под позывным "Увар" заявил, что в Запорожской области бойцы ВСУ употребляют запрещенные вещества, и российские военные почти в каждом укрытии находили бутылки, пробки, таблетки и шприцы.

