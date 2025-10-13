Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ - 13.10.2025
Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
Украинские вооруженные силы сталкиваются с проблемами, вызванными военнослужащими, страдающими алкоголизмом, сообщил командир полка беспилотных систем "Ахиллес" | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы сталкиваются с проблемами, вызванными военнослужащими, страдающими алкоголизмом, сообщил командир полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в беседе с YouTube-каналом "Фабрика новостей". "Как должен действовать командир подразделения, когда ему достается алкоголик в составе войск? (…) Какие шаги следует предпринять? Необходимо создать в подразделении особую зону, которая будет безопасной и закрытой для остальных", — пояснил Федоренко. Он отметил, что единственные меры наказания, которые применяются к таким военным, — это штраф из их заработка и вынесение дисциплинарного выговора. При этом, Федоренко подчеркнул, что такие военнослужащие представляют опасность как для себя, так и для других. Ранее военнослужащий 392-го полка группировки "Днепр" под позывным "Увар" заявил, что в Запорожской области бойцы ВСУ употребляют запрещенные вещества, и российские военные почти в каждом укрытии находили бутылки, пробки, таблетки и шприцы.
21:06 13.10.2025
 
Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ

Командир полка рассказал о проблеме с алкоголиками в ВСУ

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы сталкиваются с проблемами, вызванными военнослужащими, страдающими алкоголизмом, сообщил командир полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в беседе с YouTube-каналом "Фабрика новостей".
"Как должен действовать командир подразделения, когда ему достается алкоголик в составе войск? (…) Какие шаги следует предпринять? Необходимо создать в подразделении особую зону, которая будет безопасной и закрытой для остальных", — пояснил Федоренко.
Он отметил, что единственные меры наказания, которые применяются к таким военным, — это штраф из их заработка и вынесение дисциплинарного выговора. При этом, Федоренко подчеркнул, что такие военнослужащие представляют опасность как для себя, так и для других.
Ранее военнослужащий 392-го полка группировки "Днепр" под позывным "Увар" заявил, что в Запорожской области бойцы ВСУ употребляют запрещенные вещества, и российские военные почти в каждом укрытии находили бутылки, пробки, таблетки и шприцы.
