Wildberries запустила новый логистический комплекс в Узбекистане

2025-10-13T16:40+0300

ТАШКЕНТ, 13 окт – ПРАЙМ. Компания Wildberries запустила новый логистический комплекс площадью более 50 тысяч квадратных метров в Узбекистане, он разместиться в Ташкенте, сообщает пресс-служба компании. "Wildberries объявила о запуске логистического комплекса в Узбекистане. Новый объект разместился в Сергелийском районе Ташкента и стал важным этапом развития логистической инфраструктуры компании в стране", - говорится в сообщении. Новый комплекс состоит из двух блоков общей площадью 53 тысячи квадратных метров и рассчитан на обработку до 500 тысяч покупок в сутки и создаст до 500 новых рабочих мест для жителей региона, уточняет пресс-служба. "Для узбекских продавцов новый склад открывает дополнительные возможности. Теперь у местных продавцов появилась возможность хранения товаров, которую вместе с обработкой заказов будет полностью обеспечивать логистический центр Wildberries", - добавили в компании. В апреле Wildberries запустила в Узбекистане новый сортировочный центр в Ташкенте вместо действовавшего в столичной области, увеличив его пропускную способность вдвое – до 100 тысяч заказов в сутки. В июне директор Wildberries в Узбекистане Акмаль Примкулов сообщил журналистам, что компания охраняет планы по строительству в республике крупного логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров. В апреле прошлого года в представительстве Wildberries в республике сообщали РИА Новости, что маркетплейс к 2026 году намерен построить такой центр в Ташкентской области Узбекистана с объемом инвестиций в 140 миллионов долларов, также рассматриваются еще две площадки в регионах страны.

