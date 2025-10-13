https://1prime.ru/20251013/yuan-863453159.html
Курс юаня поднялся до 11,35 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов повышается до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов повышается до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 1 копейку, до 11,35 рубля.
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов повышается до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 1 копейку, до 11,35 рубля.
