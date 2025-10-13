Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает - 13.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает - 13.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает
Курс китайской валюты к рублю после повышения в конце прошлой недели падает в понедельник, обновляя минимум с начала сентября в районе 11,23 рубля, следует из... | 13.10.2025, ПРАЙМ
15:58 13.10.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после повышения в конце прошлой недели падает в понедельник, обновляя минимум с начала сентября в районе 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.49 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 11,25 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,38 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,91 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,186 против 7,132 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,36 рубля.

Рубль возвращается к росту

"Несмотря на сохранение негативных факторов в виде геополитической напряженности, поддержка фискального и монетарного факторов оказывается сильнее - особенно заметно эффект от фискальных ужесточений может проявиться в ноябре. Повышение налоговой нагрузки может увеличить скорость инфляции, что негативно скажется на скорости снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Игроки рынка обратили внимание на позитивное для рубля заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году на покрытие дефицита бюджета не потребуются. По итогам 2025 года в ФНБ планируется направить дополнительные нефтегазовые доходы в сумме 78 миллиардов рублей, объем фонда на конец текущего года оценивается в размере 13,6 триллиона рублей, добавил он.
Также Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке планируется на безопасном уровне - 1,6% ВВП в 2026 году с дальнейшим снижением, а госдолг не превысит 20% ВВП.
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,08% на предыдущих торгах.

Прогнозы

Несмотря на текущее ослабление юаня, у курса китайской валюты в будущем сохраняется потенциал к постепенному росту в сторону 11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Аналитики Райффайзенбанка, рассуждая о факторах курсообразования рубля, полагают, что несмотря на временные трудности в борьбе с инфляцией, есть все шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
"Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ускорение в основном происходит в волатильных компонентах инфляции, тогда как устойчивые компоненты растут даже чуть медленнее, чем летом. Пространство для смягчения политики остается", - добавляют аналитики.
Заголовок открываемого материала