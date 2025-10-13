https://1prime.ru/20251013/zdravookhranenie-863454216.html
Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения РФ, отметив, что число посещений превышает один миллиард в год. Мишустин в понедельник провел совещание с вице-премьерами. В числе рассмотренных вопросов - выделение дополнительного финансирования на развитие системы здравоохранения. "Особое внимание в этой работе, без сомнения, уделяем оказанию первой медицинской помощи, развитию первичного звена - самого востребованного в медицинской службе. Нагрузка на него огромная, ежегодно свыше одного миллиарда посещений", - подчеркнул российский премьер.
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения РФ, отметив, что число посещений превышает один миллиард в год.
Мишустин
в понедельник провел совещание с вице-премьерами. В числе рассмотренных вопросов - выделение дополнительного финансирования на развитие системы здравоохранения.
"Особое внимание в этой работе, без сомнения, уделяем оказанию первой медицинской помощи, развитию первичного звена - самого востребованного в медицинской службе. Нагрузка на него огромная, ежегодно свыше одного миллиарда посещений", - подчеркнул российский премьер.
