Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения - 13.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения
Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения - 13.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения РФ, отметив, что число посещений превышает один миллиард в... | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения РФ, отметив, что число посещений превышает один миллиард в год. Мишустин в понедельник провел совещание с вице-премьерами. В числе рассмотренных вопросов - выделение дополнительного финансирования на развитие системы здравоохранения. "Особое внимание в этой работе, без сомнения, уделяем оказанию первой медицинской помощи, развитию первичного звена - самого востребованного в медицинской службе. Нагрузка на него огромная, ежегодно свыше одного миллиарда посещений", - подчеркнул российский премьер.
10:53 13.10.2025
 
Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения

Нагрузка на первичное звено здравоохранения превышает миллиард посещений в год

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения РФ, отметив, что число посещений превышает один миллиард в год.
Мишустин в понедельник провел совещание с вице-премьерами. В числе рассмотренных вопросов - выделение дополнительного финансирования на развитие системы здравоохранения.
"Особое внимание в этой работе, без сомнения, уделяем оказанию первой медицинской помощи, развитию первичного звена - самого востребованного в медицинской службе. Нагрузка на него огромная, ежегодно свыше одного миллиарда посещений", - подчеркнул российский премьер.
