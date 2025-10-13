https://1prime.ru/20251013/zdravookhranenie-863454216.html

Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения

Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения - 13.10.2025, ПРАЙМ

Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения РФ, отметив, что число посещений превышает один миллиард в... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T10:53+0300

2025-10-13T10:53+0300

2025-10-13T10:53+0300

здоровье

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861894751_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_019763f392b5af127794cf9da1a01efd.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения РФ, отметив, что число посещений превышает один миллиард в год. Мишустин в понедельник провел совещание с вице-премьерами. В числе рассмотренных вопросов - выделение дополнительного финансирования на развитие системы здравоохранения. "Особое внимание в этой работе, без сомнения, уделяем оказанию первой медицинской помощи, развитию первичного звена - самого востребованного в медицинской службе. Нагрузка на него огромная, ежегодно свыше одного миллиарда посещений", - подчеркнул российский премьер.

https://1prime.ru/20250924/minfin-862696015.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, россия, рф, михаил мишустин