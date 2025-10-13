Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после заявления Трампа - 13.10.2025
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после заявления Трампа
Поставки Украине ракет Tomahawk не помогут Киеву остановить продвижение российской армии в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. | 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Поставки Украине ракет Tomahawk не помогут Киеву остановить продвижение российской армии в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон передаст Киеву данное вооружение, если украинский конфликт не удастся разрешить мирным путем."Если США &lt;...&gt; поставят Украине Tomahawk &lt;...&gt; российская ПВО скоро научится их уничтожать. Войска не остановят наступление, а удары не прекратятся", — написал журналист.На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение касательно отправки американских крылатых ракет Украине, но он хочет выяснить, как Киев намерен их использовать.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ этого вооружения невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин
17:22 13.10.2025
 
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после заявления Трампа

© РИА Новости . Стрингер
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Поставки Украине ракет Tomahawk не помогут Киеву остановить продвижение российской армии в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Так он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон передаст Киеву данное вооружение, если украинский конфликт не удастся разрешить мирным путем.
"Если США <...> поставят Украине Tomahawk <...> российская ПВО скоро научится их уничтожать. Войска не остановят наступление, а удары не прекратятся", — написал журналист.
На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение касательно отправки американских крылатых ракет Украине, но он хочет выяснить, как Киев намерен их использовать.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ этого вооружения невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
