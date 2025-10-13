Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Их уничтожают". На Западе назвали ошибку Зеленского - 13.10.2025
"Их уничтожают". На Западе назвали ошибку Зеленского
2025-10-13T22:51+0300
2025-10-13T23:46+0300
МОСКВА, 13 окт — Прайм. Владимир Зеленский допустил ошибку, думая, что ВСУ способны одолеть Россию на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive."Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. &lt;…&gt; Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают", — отметил он. По словам полковника, глава киевского режима тем самым фактически помогает российским войскам ликвидировать военный потенциал ВСУ.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
запад, швейцария, украина, валерий герасимов, владимир путин, владимир зеленский, всу, нато, в мире
ЗАПАД, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, НАТО, В мире
22:51 13.10.2025 (обновлено: 23:46 13.10.2025)
 
"Их уничтожают". На Западе назвали ошибку Зеленского

Полковник Бо назвал ключевую ошибку Зеленского. Подробности

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт — Прайм. Владимир Зеленский допустил ошибку, думая, что ВСУ способны одолеть Россию на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. <…> Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают", — отметил он.
По словам полковника, глава киевского режима тем самым фактически помогает российским войскам ликвидировать военный потенциал ВСУ.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Дмитриев прокомментировал звонки Зеленского Трампу
12 октября, 21:21
 
