2025-10-13T22:51+0300

2025-10-13T22:51+0300

2025-10-13T23:46+0300

МОСКВА, 13 окт — Прайм. Владимир Зеленский допустил ошибку, думая, что ВСУ способны одолеть Россию на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive."Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. <…> Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают", — отметил он. По словам полковника, глава киевского режима тем самым фактически помогает российским войскам ликвидировать военный потенциал ВСУ.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

2025

