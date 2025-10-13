https://1prime.ru/20251013/zelenskiy-863474910.html
"Их уничтожают". На Западе назвали ошибку Зеленского
"Их уничтожают". На Западе назвали ошибку Зеленского - 13.10.2025, ПРАЙМ
"Их уничтожают". На Западе назвали ошибку Зеленского
Владимир Зеленский допустил ошибку, думая, что ВСУ способны одолеть Россию на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T22:51+0300
2025-10-13T22:51+0300
2025-10-13T23:46+0300
запад
швейцария
украина
валерий герасимов
владимир путин
владимир зеленский
всу
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 13 окт — Прайм. Владимир Зеленский допустил ошибку, думая, что ВСУ способны одолеть Россию на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive."Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. <…> Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают", — отметил он. По словам полковника, глава киевского режима тем самым фактически помогает российским войскам ликвидировать военный потенциал ВСУ.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
https://1prime.ru/20251012/dmitriev-863442074.html
запад
швейцария
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, швейцария, украина, валерий герасимов, владимир путин, владимир зеленский, всу, нато, в мире
ЗАПАД, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, НАТО, В мире
"Их уничтожают". На Западе назвали ошибку Зеленского
Полковник Бо назвал ключевую ошибку Зеленского. Подробности