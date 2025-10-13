Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Геологи предупредили об угрозе мегаземлетрясения - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/zemletryasenie-863468565.html
Геологи предупредили об угрозе мегаземлетрясения
Геологи предупредили об угрозе мегаземлетрясения - 13.10.2025, ПРАЙМ
Геологи предупредили об угрозе мегаземлетрясения
Обнаружение разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука у северо-западных берегов Тихого океана вызвало серьёзную обеспокоенность среди учёных, передает The New... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T18:41+0300
2025-10-13T18:41+0300
калифорния
вашингтон
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/09/840460922_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_629ebd1097fbd4188a070f27b1a2b027.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Обнаружение разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука у северо-западных берегов Тихого океана вызвало серьёзную обеспокоенность среди учёных, передает The New York Times."Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия (зона субдукции, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту — Прим. ред.) дает специалистам еще больше поводов для беспокойства", — говорится в материале", — указано в статье.Отмечается, что плита Хуан-де-Фука проходит вдоль побережья таких американских штатов, как Вашингтон, Орегон и Калифорния и что она зажата между Тихоокеанской и Североамериканской плитами. По данным исследователей, слова которых передает газета NYT, обе плиты оказывают давление на Хуан-де-Фука, что приводит к значительным внутренним напряжениям. Ученые подчеркнули, что это напряжение вызывает разрывы плиты в её самых уязвимых участках.Одно из наиболее мощных землетрясений за период с 1900 года произошло на Камчатке 30 июля и имело магнитуду 8,8. После этого ежедневно фиксируются афтершоки — повторные сейсмические толчки. В большинстве населённых пунктов они неощутимы. Сейсмологи подчёркивают, что со временем интенсивность и сила афтершоков уменьшаются.
https://1prime.ru/20251011/zemletryasenie-863411217.html
https://1prime.ru/20250918/kamchatka-862472154.html
калифорния
вашингтон
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/09/840460922_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0f9cfbe789d2561a5d64e6b1fc42981c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
калифорния, вашингтон, камчатка
Калифорния, ВАШИНГТОН, КАМЧАТКА
18:41 13.10.2025
 
Геологи предупредили об угрозе мегаземлетрясения

NYT: разлом плиты у берегов США грозит крупнейшим землетрясением

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлобус
Глобус - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Глобус. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Обнаружение разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука у северо-западных берегов Тихого океана вызвало серьёзную обеспокоенность среди учёных, передает The New York Times.

"Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия (зона субдукции, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту — Прим. ред.) дает специалистам еще больше поводов для беспокойства", — говорится в материале", — указано в статье.
Филиппины - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
11 октября, 14:21

Отмечается, что плита Хуан-де-Фука проходит вдоль побережья таких американских штатов, как Вашингтон, Орегон и Калифорния и что она зажата между Тихоокеанской и Североамериканской плитами.
По данным исследователей, слова которых передает газета NYT, обе плиты оказывают давление на Хуан-де-Фука, что приводит к значительным внутренним напряжениям. Ученые подчеркнули, что это напряжение вызывает разрывы плиты в её самых уязвимых участках.

Одно из наиболее мощных землетрясений за период с 1900 года произошло на Камчатке 30 июля и имело магнитуду 8,8. После этого ежедневно фиксируются афтершоки — повторные сейсмические толчки. В большинстве населённых пунктов они неощутимы. Сейсмологи подчёркивают, что со временем интенсивность и сила афтершоков уменьшаются.
Побережье Охотского моря на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами
18 сентября, 22:43
 
КалифорнияВАШИНГТОНКАМЧАТКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала