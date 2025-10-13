https://1prime.ru/20251013/zemletryasenie-863468565.html

Геологи предупредили об угрозе мегаземлетрясения

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Обнаружение разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука у северо-западных берегов Тихого океана вызвало серьёзную обеспокоенность среди учёных, передает The New York Times."Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия (зона субдукции, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту — Прим. ред.) дает специалистам еще больше поводов для беспокойства", — говорится в материале", — указано в статье.Отмечается, что плита Хуан-де-Фука проходит вдоль побережья таких американских штатов, как Вашингтон, Орегон и Калифорния и что она зажата между Тихоокеанской и Североамериканской плитами. По данным исследователей, слова которых передает газета NYT, обе плиты оказывают давление на Хуан-де-Фука, что приводит к значительным внутренним напряжениям. Ученые подчеркнули, что это напряжение вызывает разрывы плиты в её самых уязвимых участках.Одно из наиболее мощных землетрясений за период с 1900 года произошло на Камчатке 30 июля и имело магнитуду 8,8. После этого ежедневно фиксируются афтершоки — повторные сейсмические толчки. В большинстве населённых пунктов они неощутимы. Сейсмологи подчёркивают, что со временем интенсивность и сила афтершоков уменьшаются.

