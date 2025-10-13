Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля - 13.10.2025
Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля
Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля - 13.10.2025, ПРАЙМ
Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля
Ученые сообщили, что планета приблизилась к критической точке, грозящей климатической катастрофой из-за разрушения коралловых рифов, пишет британская газета The | 13.10.2025, ПРАЙМ
общество
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ученые сообщили, что планета приблизилась к критической точке, грозящей климатической катастрофой из-за разрушения коралловых рифов, пишет британская газета The Guardian."Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов: тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком и ставят под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей", — говорится в материале.Согласно публикации, группа из 160 ученых из 23 стран выпустила отчет, в котором подчеркивается необходимость немедленных действий для ограничения глобального потепления до 1,2 °C. В противном случае коралловые рифы в теплых морях могут практически исчезнуть.В своем отчете исследователи и защитники природы предупреждают, что мир также рискует достичь других опасных порогов, таких как высыхание Амазонки, нарушение главных океанских течений и утрата ледяных щитов.
общество , the guardian
Общество , The Guardian
17:37 13.10.2025
 
Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля

Guardian: гибель кораллов означает достижение Землей точки невозврата

Ночная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Ночная планета Земля . Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ученые сообщили, что планета приблизилась к критической точке, грозящей климатической катастрофой из-за разрушения коралловых рифов, пишет британская газета The Guardian.
"Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов: тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком и ставят под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей", — говорится в материале.
Согласно публикации, группа из 160 ученых из 23 стран выпустила отчет, в котором подчеркивается необходимость немедленных действий для ограничения глобального потепления до 1,2 °C. В противном случае коралловые рифы в теплых морях могут практически исчезнуть.
В своем отчете исследователи и защитники природы предупреждают, что мир также рискует достичь других опасных порогов, таких как высыхание Амазонки, нарушение главных океанских течений и утрата ледяных щитов.
% Вид на огромный айсберг в Антарктиде - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2023
Ученые предупредили о приближении необратимых климатических катастроф
6 декабря 2023, 17:26
 
