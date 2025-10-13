https://1prime.ru/20251013/zemlya-863466354.html

Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля

Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля - 13.10.2025, ПРАЙМ

Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля

Ученые сообщили, что планета приблизилась к критической точке, грозящей климатической катастрофой из-за разрушения коралловых рифов, пишет британская газета The | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T17:37+0300

2025-10-13T17:37+0300

2025-10-13T17:37+0300

общество

the guardian

https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ученые сообщили, что планета приблизилась к критической точке, грозящей климатической катастрофой из-за разрушения коралловых рифов, пишет британская газета The Guardian."Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов: тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком и ставят под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей", — говорится в материале.Согласно публикации, группа из 160 ученых из 23 стран выпустила отчет, в котором подчеркивается необходимость немедленных действий для ограничения глобального потепления до 1,2 °C. В противном случае коралловые рифы в теплых морях могут практически исчезнуть.В своем отчете исследователи и защитники природы предупреждают, что мир также рискует достичь других опасных порогов, таких как высыхание Амазонки, нарушение главных океанских течений и утрата ледяных щитов.

https://1prime.ru/20231206/842481296.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , the guardian