Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля
Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля - 13.10.2025, ПРАЙМ
Ученые заявили о первой "точке невозврата", которую достигла Земля
13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ученые сообщили, что планета приблизилась к критической точке, грозящей климатической катастрофой из-за разрушения коралловых рифов, пишет британская газета The Guardian."Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов: тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком и ставят под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей", — говорится в материале.Согласно публикации, группа из 160 ученых из 23 стран выпустила отчет, в котором подчеркивается необходимость немедленных действий для ограничения глобального потепления до 1,2 °C. В противном случае коралловые рифы в теплых морях могут практически исчезнуть.В своем отчете исследователи и защитники природы предупреждают, что мир также рискует достичь других опасных порогов, таких как высыхание Амазонки, нарушение главных океанских течений и утрата ледяных щитов.
