В Железноводске перевернулась фура с грузинским вином

2025-10-13T00:48+0300

ПЯТИГОРСК, 13 окт – ПРАЙМ. Фура с грузинским вином перевернулась в ставропольском Железноводске, на месте работают экстренные службы, движение транспорта затруднено, сообщил глава города Евгений Бакулин. "На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ "Гипермаркет Лента", произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Движение транспорта затруднено, возможны значительные пробки", – написал Бакулин в своем Telegram-канале. Он также попросил жителей и гостей региона по возможности выбирать альтернативные маршруты и планировать время в пути с учетом возможных задержек.

