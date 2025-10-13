Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Железноводске перевернулась фура с грузинским вином - 13.10.2025
В Железноводске перевернулась фура с грузинским вином
ПЯТИГОРСК, 13 окт – ПРАЙМ. Фура с грузинским вином перевернулась в ставропольском Железноводске, на месте работают экстренные службы, движение транспорта затруднено, сообщил глава города Евгений Бакулин. "На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ "Гипермаркет Лента", произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Движение транспорта затруднено, возможны значительные пробки", – написал Бакулин в своем Telegram-канале. Он также попросил жителей и гостей региона по возможности выбирать альтернативные маршруты и планировать время в пути с учетом возможных задержек.
бизнес, россия, тц
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ТЦ
00:48 13.10.2025 (обновлено: 01:05 13.10.2025)
 
В Железноводске перевернулась фура с грузинским вином

Фура с грузинским вином перевернулась на Ставрополье, движение транспорта затруднено

ПЯТИГОРСК, 13 окт – ПРАЙМ. Фура с грузинским вином перевернулась в ставропольском Железноводске, на месте работают экстренные службы, движение транспорта затруднено, сообщил глава города Евгений Бакулин.
"На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ "Гипермаркет Лента", произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Движение транспорта затруднено, возможны значительные пробки", – написал Бакулин в своем Telegram-канале.
Он также попросил жителей и гостей региона по возможности выбирать альтернативные маршруты и планировать время в пути с учетом возможных задержек.
 
Заголовок открываемого материала