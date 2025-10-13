https://1prime.ru/20251013/zheleznovodsk-863446511.html
В Железноводске перевернулась фура с грузинским вином
В Железноводске перевернулась фура с грузинским вином - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Железноводске перевернулась фура с грузинским вином
Фура с грузинским вином перевернулась в ставропольском Железноводске, на месте работают экстренные службы, движение транспорта затруднено, сообщил глава города... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T00:48+0300
2025-10-13T00:48+0300
2025-10-13T01:05+0300
бизнес
россия
экономика
тц
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863446511.jpg?1760306753
ПЯТИГОРСК, 13 окт – ПРАЙМ. Фура с грузинским вином перевернулась в ставропольском Железноводске, на месте работают экстренные службы, движение транспорта затруднено, сообщил глава города Евгений Бакулин. "На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ "Гипермаркет Лента", произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Движение транспорта затруднено, возможны значительные пробки", – написал Бакулин в своем Telegram-канале. Он также попросил жителей и гостей региона по возможности выбирать альтернативные маршруты и планировать время в пути с учетом возможных задержек.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тц
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ТЦ
В Железноводске перевернулась фура с грузинским вином
Фура с грузинским вином перевернулась на Ставрополье, движение транспорта затруднено
ПЯТИГОРСК, 13 окт – ПРАЙМ. Фура с грузинским вином перевернулась в ставропольском Железноводске, на месте работают экстренные службы, движение транспорта затруднено, сообщил глава города Евгений Бакулин.
"На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ "Гипермаркет Лента", произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Движение транспорта затруднено, возможны значительные пробки", – написал Бакулин в своем Telegram-канале.
Он также попросил жителей и гостей региона по возможности выбирать альтернативные маршруты и планировать время в пути с учетом возможных задержек.