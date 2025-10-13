Золото, биткоин и рубль успешно преодолели шторм

По наблюдениям GIS Mining, доллар по итогам первой декады октября закрепляется в диапазоне 80-82 руб. Восстановление позиций российской валюты происходит на фоне нейтрального тона Банка России в части денежно-кредитной политики и ожидаемого замедления темпов роста инфляции. На рынке пока не сформировались новые факторы, которые могли бы переместить в диапазон выше доллар к рублю. Это, в первую очередь, инфляция и данные по рынку труда. Но пока участники рынка внимательно следят за риторикой по ключевой ставке. Сегодня многие участники рынка ожидают, что мегарегулятор возьмет паузу в цикле снижения в октябре. В начале наступившей недели курс юаня по-прежнему будет ниже 12 руб.Цены на нефть и фьючерсы ключевые фондовые индексы американского рынка утром подрастают на 1%. Это связано с возможным снижением накала в тарифных взаимоотношениях между США и Китаем, американский лидер дал об этом знать в своих вербальных сообщениях. Вполне вероятно, что баррель Brent будет отталкиваться от минимального диапазона $63-64 и нацелится на отметки выше $65.Вполне очевидно, что на фоне геоэкономической турбулентности и политики протекционизма золото будет обновлять рекорды. К середине октября цена за тройскую унцию может закрепиться выше отметки $4 000 и достичь уровня $4 100.Инвесторы по-прежнему оперативно справляются с резкими поворотами на рынке цифровых валют. Заметная просадка, наблюдаемая на выходных, позволила уверенно направиться в сторону восстановления рынка. При этом не исключен очередной всплеск волатильности, поскольку на фоне шатдауна важная макроэкономическая статистика не публикуется. А это, в свою очередь, лишает инвесторов ориентиров.Итак, биткоин уже стоит неподалеку от $115 000, а участники рынка достойно прошли турбулентный период перед новым циклом роста. Для дальнейшего уверенного восстановления биткоину важно закрепиться сегодня выше отметки $115 000. При этом движение к цели $120 000 может быть заметным на фоне снижения торговой и информационной напряженности.По нашим оценкам, для уверенного восстановления позиций к концу наступающей недели биткоину необходимо приблизиться к отметке $120 000. Высокая волатильность рынка и влияние на него геоэкономики и политики протекционизма по факту не затрагивают деловые интересы отрасли промышленного майнинга. В его российском сегмента с конца третьего квартала наблюдается устойчивый рост. Сегодня у крупного институционального заказчика себестоимость добычи биткоина в российской юрисдикции майнинга составляет около 70% от его стоимости при цене первой криптовалюты немногим выше $100 000.Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
По наблюдениям GIS Mining, доллар по итогам первой декады октября закрепляется в диапазоне 80-82 руб. Восстановление позиций российской валюты происходит на фоне нейтрального тона Банка России в части денежно-кредитной политики и ожидаемого замедления темпов роста инфляции. На рынке пока не сформировались новые факторы, которые могли бы переместить в диапазон выше доллар к рублю. Это, в первую очередь, инфляция и данные по рынку труда. Но пока участники рынка внимательно следят за риторикой по ключевой ставке. Сегодня многие участники рынка ожидают, что мегарегулятор возьмет паузу в цикле снижения в октябре. В начале наступившей недели курс юаня по-прежнему будет ниже 12 руб.
Цены на нефть и фьючерсы ключевые фондовые индексы американского рынка утром подрастают на 1%. Это связано с возможным снижением накала в тарифных взаимоотношениях между США и Китаем, американский лидер дал об этом знать в своих вербальных сообщениях. Вполне вероятно, что баррель Brent будет отталкиваться от минимального диапазона $63-64 и нацелится на отметки выше $65.
Вполне очевидно, что на фоне геоэкономической турбулентности и политики протекционизма золото будет обновлять рекорды. К середине октября цена за тройскую унцию может закрепиться выше отметки $4 000 и достичь уровня $4 100.
Инвесторы по-прежнему оперативно справляются с резкими поворотами на рынке цифровых валют. Заметная просадка, наблюдаемая на выходных, позволила уверенно направиться в сторону восстановления рынка. При этом не исключен очередной всплеск волатильности, поскольку на фоне шатдауна важная макроэкономическая статистика не публикуется. А это, в свою очередь, лишает инвесторов ориентиров.
Итак, биткоин уже стоит неподалеку от $115 000, а участники рынка достойно прошли турбулентный период перед новым циклом роста. Для дальнейшего уверенного восстановления биткоину важно закрепиться сегодня выше отметки $115 000. При этом движение к цели $120 000 может быть заметным на фоне снижения торговой и информационной напряженности.
По нашим оценкам, для уверенного восстановления позиций к концу наступающей недели биткоину необходимо приблизиться к отметке $120 000. Высокая волатильность рынка и влияние на него геоэкономики и политики протекционизма по факту не затрагивают деловые интересы отрасли промышленного майнинга. В его российском сегмента с конца третьего квартала наблюдается устойчивый рост. Сегодня у крупного институционального заказчика себестоимость добычи биткоина в российской юрисдикции майнинга составляет около 70% от его стоимости при цене первой криптовалюты немногим выше $100 000.
Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
