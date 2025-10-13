Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото, биткоин и рубль успешно преодолели шторм - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/zoloto-863451763.html
Золото, биткоин и рубль успешно преодолели шторм
Золото, биткоин и рубль успешно преодолели шторм - 13.10.2025, ПРАЙМ
Золото, биткоин и рубль успешно преодолели шторм
По наблюдениям GIS Mining, доллар по итогам первой декады октября закрепляется в диапазоне 80-82 руб. Восстановление позиций российской валюты происходит на... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T09:05+0300
2025-10-13T09:05+0300
рынок
сша
китай
банк россия
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863451763.jpg?1760335539
По наблюдениям GIS Mining, доллар по итогам первой декады октября закрепляется в диапазоне 80-82 руб. Восстановление позиций российской валюты происходит на фоне нейтрального тона Банка России в части денежно-кредитной политики и ожидаемого замедления темпов роста инфляции. На рынке пока не сформировались новые факторы, которые могли бы переместить в диапазон выше доллар к рублю. Это, в первую очередь, инфляция и данные по рынку труда. Но пока участники рынка внимательно следят за риторикой по ключевой ставке. Сегодня многие участники рынка ожидают, что мегарегулятор возьмет паузу в цикле снижения в октябре. В начале наступившей недели курс юаня по-прежнему будет ниже 12 руб.Цены на нефть и фьючерсы ключевые фондовые индексы американского рынка утром подрастают на 1%. Это связано с возможным снижением накала в тарифных взаимоотношениях между США и Китаем, американский лидер дал об этом знать в своих вербальных сообщениях. Вполне вероятно, что баррель Brent будет отталкиваться от минимального диапазона $63-64 и нацелится на отметки выше $65.Вполне очевидно, что на фоне геоэкономической турбулентности и политики протекционизма золото будет обновлять рекорды. К середине октября цена за тройскую унцию может закрепиться выше отметки $4 000 и достичь уровня $4 100.Инвесторы по-прежнему оперативно справляются с резкими поворотами на рынке цифровых валют. Заметная просадка, наблюдаемая на выходных, позволила уверенно направиться в сторону восстановления рынка. При этом не исключен очередной всплеск волатильности, поскольку на фоне шатдауна важная макроэкономическая статистика не публикуется. А это, в свою очередь, лишает инвесторов ориентиров.Итак, биткоин уже стоит неподалеку от $115 000, а участники рынка достойно прошли турбулентный период перед новым циклом роста. Для дальнейшего уверенного восстановления биткоину важно закрепиться сегодня выше отметки $115 000. При этом движение к цели $120 000 может быть заметным на фоне снижения торговой и информационной напряженности.По нашим оценкам, для уверенного восстановления позиций к концу наступающей недели биткоину необходимо приблизиться к отметке $120 000. Высокая волатильность рынка и влияние на него геоэкономики и политики протекционизма по факту не затрагивают деловые интересы отрасли промышленного майнинга. В его российском сегмента с конца третьего квартала наблюдается устойчивый рост. Сегодня у крупного институционального заказчика себестоимость добычи биткоина в российской юрисдикции майнинга составляет около 70% от его стоимости при цене первой криптовалюты немногим выше $100 000.Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860224571_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_0c732c38091a2571b5a9ae36aa660aee.png
Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860224571_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_0c732c38091a2571b5a9ae36aa660aee.png
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, китай, банк россия, мнения аналитиков
Рынок, США, КИТАЙ, банк Россия, Мнения аналитиков
09:05 13.10.2025
 

Золото, биткоин и рубль успешно преодолели шторм

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Василий Гиря
Василий Гиря
генеральный директор GIS Mining
Все материалы
По наблюдениям GIS Mining, доллар по итогам первой декады октября закрепляется в диапазоне 80-82 руб. Восстановление позиций российской валюты происходит на фоне нейтрального тона Банка России в части денежно-кредитной политики и ожидаемого замедления темпов роста инфляции. На рынке пока не сформировались новые факторы, которые могли бы переместить в диапазон выше доллар к рублю. Это, в первую очередь, инфляция и данные по рынку труда. Но пока участники рынка внимательно следят за риторикой по ключевой ставке. Сегодня многие участники рынка ожидают, что мегарегулятор возьмет паузу в цикле снижения в октябре. В начале наступившей недели курс юаня по-прежнему будет ниже 12 руб.
Цены на нефть и фьючерсы ключевые фондовые индексы американского рынка утром подрастают на 1%. Это связано с возможным снижением накала в тарифных взаимоотношениях между США и Китаем, американский лидер дал об этом знать в своих вербальных сообщениях. Вполне вероятно, что баррель Brent будет отталкиваться от минимального диапазона $63-64 и нацелится на отметки выше $65.
Вполне очевидно, что на фоне геоэкономической турбулентности и политики протекционизма золото будет обновлять рекорды. К середине октября цена за тройскую унцию может закрепиться выше отметки $4 000 и достичь уровня $4 100.
Инвесторы по-прежнему оперативно справляются с резкими поворотами на рынке цифровых валют. Заметная просадка, наблюдаемая на выходных, позволила уверенно направиться в сторону восстановления рынка. При этом не исключен очередной всплеск волатильности, поскольку на фоне шатдауна важная макроэкономическая статистика не публикуется. А это, в свою очередь, лишает инвесторов ориентиров.
Итак, биткоин уже стоит неподалеку от $115 000, а участники рынка достойно прошли турбулентный период перед новым циклом роста. Для дальнейшего уверенного восстановления биткоину важно закрепиться сегодня выше отметки $115 000. При этом движение к цели $120 000 может быть заметным на фоне снижения торговой и информационной напряженности.
По нашим оценкам, для уверенного восстановления позиций к концу наступающей недели биткоину необходимо приблизиться к отметке $120 000. Высокая волатильность рынка и влияние на него геоэкономики и политики протекционизма по факту не затрагивают деловые интересы отрасли промышленного майнинга. В его российском сегмента с конца третьего квартала наблюдается устойчивый рост. Сегодня у крупного институционального заказчика себестоимость добычи биткоина в российской юрисдикции майнинга составляет около 70% от его стоимости при цене первой криптовалюты немногим выше $100 000.
Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
РынокСШАКИТАЙбанк РоссияМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала