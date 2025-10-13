https://1prime.ru/20251013/zoloto-863451860.html

Золото продолжает бить рекорды

Золото продолжает бить рекорды - 13.10.2025, ПРАЙМ

Золото продолжает бить рекорды

Биржевая цена золота в понедельник утром растет, достигая новых рекордных значений, на фоне торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T09:14+0300

2025-10-13T09:14+0300

2025-10-13T09:14+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

ближний восток

дональд трамп

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник утром растет, достигая новых рекордных значений, на фоне торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 84,27 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,11%, - до 4 084,67 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов обновив рекордное значение в 4 096,06 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,57% - до 49,405 доллара за унцию. "Это интересно, потому что поддержка рынка золота ранее снизилась из-за недавних событий на Ближнем Востоке, но теперь у нас появились риски из-за обострения напряженности между США и Китаем", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. В пятницу американский президент сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.

https://1prime.ru/20251012/tramp-863440177.html

китай

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, ближний восток, дональд трамп, comex