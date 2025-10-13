https://1prime.ru/20251013/zoloto-863451860.html
Золото продолжает бить рекорды
Золото продолжает бить рекорды
2025-10-13T09:14+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
ближний восток
дональд трамп
comex
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник утром растет, достигая новых рекордных значений, на фоне торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 84,27 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,11%, - до 4 084,67 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов обновив рекордное значение в 4 096,06 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,57% - до 49,405 доллара за унцию. "Это интересно, потому что поддержка рынка золота ранее снизилась из-за недавних событий на Ближнем Востоке, но теперь у нас появились риски из-за обострения напряженности между США и Китаем", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. В пятницу американский президент сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
китай
сша
ближний восток
