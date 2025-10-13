https://1prime.ru/20251013/zoloto-863461042.html
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается в понедельник днем, впервые в истории превысив отметку в 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 14.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,44% относительно предыдущего закрытия - на 97,6 доллара, до 4 098 долларов за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4 103,81 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,21%, до 49,71 доллара за унцию.
По состоянию на 14.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 2,44% относительно предыдущего закрытия - на 97,6 доллара, до 4 098 долларов за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4 103,81 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,21%, до 49,71 доллара за унцию.
