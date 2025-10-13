Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
2025-10-13T14:24+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается в понедельник днем, впервые в истории превысив отметку в 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 14.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,44% относительно предыдущего закрытия - на 97,6 доллара, до 4 098 долларов за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4 103,81 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,21%, до 49,71 доллара за унцию.
14:24 13.10.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается в понедельник днем, впервые в истории превысив отметку в 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,44% относительно предыдущего закрытия - на 97,6 доллара, до 4 098 долларов за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4 103,81 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,21%, до 49,71 доллара за унцию.
Котировки
Биржи АТР закрылись снижением
11:58
 
