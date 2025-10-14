Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-14
2025-10-14T04:02+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Абоненты "Билайна" с января по сентябрь в общей сложности сэкономили 160 миллионов минут или более 300 лет с помощью виртуального помощника, который за них принимает и обрабатывает звонки от спамеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора. "За девять месяцев этого года "Виртуальный помощник" "Билайна" общался со спамерами и мошенниками 160 миллионов минут, то есть примерно 111 тысяч дней, или более 300 лет", - сообщили в компании. Отмечается, что с января по сентябрь было заблокировано около 1,4 миллиарда нежелательных вызовов, а общее количество выявленных спам-звонков превысило 3 миллиарда. Там добавили, что пик активности злоумышленников пришелся на июль, когда было заблокировано больше 190 миллионов опасных звонков. В свою очередь в топ популярных мошеннических схем вошли сообщение об угрозе безопасности от силового органа - МВД, ФСБ, госучреждения - Роскомнадзор, службы безопасности компании или сервиса - "Госуслуги", банка и так далее. Кроме того, среди популярных схем оказались якобы обращение от управляющей компании по поводу замены ключей к домофону, требование от поликлиники заменить физический медицинский полис на электронный и звонок от курьерской службы по поводу получения посылки. По данным компании, чаще всего мошенники и спамеры звонят жителям южных регионов страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом - Центральный регион и Москва. При этом они обычно нацеливаются на людей старших поколений: средний возраст атакуемых клиентов-женщин составляет 51 год, мужчин - 46 лет. "Большинство атак происходят в будни - судя по всему, в выходные злоумышленники предпочитают отдыхать. Однако это не повод ослаблять бдительность", - уточнили в компании.
04:02 14.10.2025
 
Абоненты "Билайна" с января по сентябрь сэкономили 160 миллионов минут

Абоненты «Билайна» с января по сентябрь сэкономили 160 миллионов минут

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Абоненты "Билайна" с января по сентябрь в общей сложности сэкономили 160 миллионов минут или более 300 лет с помощью виртуального помощника, который за них принимает и обрабатывает звонки от спамеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
"За девять месяцев этого года "Виртуальный помощник" "Билайна" общался со спамерами и мошенниками 160 миллионов минут, то есть примерно 111 тысяч дней, или более 300 лет", - сообщили в компании.
Отмечается, что с января по сентябрь было заблокировано около 1,4 миллиарда нежелательных вызовов, а общее количество выявленных спам-звонков превысило 3 миллиарда.
Там добавили, что пик активности злоумышленников пришелся на июль, когда было заблокировано больше 190 миллионов опасных звонков.
В свою очередь в топ популярных мошеннических схем вошли сообщение об угрозе безопасности от силового органа - МВД, ФСБ, госучреждения - Роскомнадзор, службы безопасности компании или сервиса - "Госуслуги", банка и так далее. Кроме того, среди популярных схем оказались якобы обращение от управляющей компании по поводу замены ключей к домофону, требование от поликлиники заменить физический медицинский полис на электронный и звонок от курьерской службы по поводу получения посылки.
По данным компании, чаще всего мошенники и спамеры звонят жителям южных регионов страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом - Центральный регион и Москва. При этом они обычно нацеливаются на людей старших поколений: средний возраст атакуемых клиентов-женщин составляет 51 год, мужчин - 46 лет.
"Большинство атак происходят в будни - судя по всему, в выходные злоумышленники предпочитают отдыхать. Однако это не повод ослаблять бдительность", - уточнили в компании.
 
