Сийярто назвал дату заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 14.10.2025
Сийярто назвал дату заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Сийярто назвал дату заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 14.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто назвал дату заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Заливка "первого бетона" для 5-го блока АЭС "Пакш" в Венгрии ожидается в начале 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T15:16+0300
2025-10-14T15:16+0300
венгрия
петер сийярто
аэс "пакш"
пакш-2
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_9ac2517b2748bbb8c7e79ec3b024473d.jpg
БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для 5-го блока АЭС "Пакш" в Венгрии ожидается в начале 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Что касается инвестиций в "Пакш-2", то хорошая новость заключается в том, что ни европейские, ни американские санкции не препятствуют строительству. Фактически первый бетон будет залит уже в начале следующего года, а это значит, что даже по международным стандартам это будет считаться строящейся АЭС", - сказал Сийярто в интервью региональному порталу baon.hu
венгрия
венгрия, петер сийярто, аэс "пакш", пакш-2
ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Пакш-2
15:16 14.10.2025
 
Сийярто назвал дату заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Сийярто: заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" ожидается в начале 2026 года

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для 5-го блока АЭС "Пакш" в Венгрии ожидается в начале 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Что касается инвестиций в "Пакш-2", то хорошая новость заключается в том, что ни европейские, ни американские санкции не препятствуют строительству. Фактически первый бетон будет залит уже в начале следующего года, а это значит, что даже по международным стандартам это будет считаться строящейся АЭС", - сказал Сийярто в интервью региональному порталу baon.hu
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Венгрия одобрила поставку из России оборудования для АЭС "Пакш-2"
9 октября, 10:42
 
ВЕНГРИЯПетер СийяртоАЭС "Пакш"Пакш-2
 
 
