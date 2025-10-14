https://1prime.ru/20251014/aes-863493426.html
Сийярто назвал дату заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Сийярто назвал дату заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии
БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для 5-го блока АЭС "Пакш" в Венгрии ожидается в начале 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Что касается инвестиций в "Пакш-2", то хорошая новость заключается в том, что ни европейские, ни американские санкции не препятствуют строительству. Фактически первый бетон будет залит уже в начале следующего года, а это значит, что даже по международным стандартам это будет считаться строящейся АЭС", - сказал Сийярто в интервью региональному порталу baon.hu
